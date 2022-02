Grande ritorno in televisione con Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino riparte oggi 15 Febbraio su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Ispirato al format internazionale Anything Goes, che ha una lunga storia (10 anni di programma), è prodotto da Endemol Shine Italy. Ma che cosa succederà stasera? Scopriamolo insieme.

Le anticipazioni della puntata del 15 Febbraio

In ogni puntata accanto a Stefano De Martino ci saranno anche Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Ma ci saranno anche tanti altri ospiti, giochi e test. A Stasera tutto è possibile ci saranno oggi 15 Febbraio Cristina D’Avena, Mago Forest, Nathalie, Guetta, Stash, Francesco Cicchella e Marta Filippi.

Sta per tornare il programma più folle e più squilibrato della TV con tantissimi amici e l'immancabile #StefanoDeMartino 😍✨ Siete pronti? Questa sera vi aspetta un mare di risate con #Staseratuttoepossibile, ore 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay 📱💻 @StepRaiDue #STEP pic.twitter.com/qGauSVQ3VY — RaiPlay (@RaiPlay) February 15, 2022

I nuovi giochi di Stasera tutto è possibile

Stasera tantissimi games animeranno la puntata. Ci saranno classici amati da tutto il pubblico come La Stanza Inclinata, che ha un pavimento inclinato di 22,5 gradi, Segui il labiale, Speed Quiz, Do re mi fa male e Rumori di mimo. Ma spazio anche alle novità che scopriremo durante la serata:

Chiuditi sesamo , in cui due vip dovranno passare degli oggetti da una parte all’altra di una serranda, prima che questa si abbassi, senza però lanciarli.

, in cui due vip dovranno passare degli oggetti da una parte all’altra di una serranda, prima che questa si abbassi, senza però lanciarli. Colonna Sonora: consiste in una gara d’improvvisazione. I concorrenti devono improvvisare una scena, ma la difficoltà è adeguarla ai continui cambi di colonna sonora.

consiste in una gara d’improvvisazione. I concorrenti devono improvvisare una scena, ma la difficoltà è adeguarla ai continui cambi di colonna sonora. C’era una giravolta: ogni concorrente dovrà sedersi su una sedia sospesa e rotante. Gli verranno poste delle domande, ad ogni risposta sbagliata, la sedia girerà, facendogli assumere posizioni sempre più scomode.

L’unico dovere di ogni concorrente è divertirsi e con Stefano De Martino sicuramente se ne vedranno delle belle!