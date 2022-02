Venerdì 11 febbraio su Rai 1 andrà in onda la nuova stagione de Il Cantante Mascherato. Per l’occasione, Milly Carlucci ha deciso di sfoderare gli artigli facendo esibire 12 artisti che duetteranno insieme alle maschere in gara. Tra di loro ci saranno alcuni cantanti noti tra cui Arisa, Marco Masini, Fausto Leali e anche I Cugini di Campagna. Specie questi ultimi hanno spiazzato con una decisione inattesa, ovvero, vestiranno i panni dei Maneskin.

La scelta de I Cugini di Campagna di interpretare i Maneskin

La prima puntata de Il Cantante Mascherato si accinge a riaprire i battenti. Tutto è pronto per il grande esordio, che nella puntata di venerdì 11 febbraio si troverà a scontrarsi con il debutto della nuova fiction di Canale 5 Fosca Innocenti. Ad ogni modo, per cercate di imporsi sulla concorrenza, Milly Carlucci non ha badato a spese in tema di colpi di scena.

Nello specifico, nella puntata in questione vedremo che I Cugini di Campagna canteranno la canzone “Zitti e buoni” dei Maneskin. Questa scelta crea molto sgomento se si considera la polemica sorta tre mesi fa quando il primo gruppo di cantanti accusò i vincitori dell’Eurovision di averli copiati.

Tutte le esibizioni della prima puntata de Il Cantante Mascherato

Un po’ per “vendicarsi”, dunque, I Cugini di Campagna hanno deciso di cimentarsi proprio nella rappresentazione di questo brano musicale. Ricordiamo che il gruppo in questione aveva accusato i Maneskin di aver copiato integralmente i loro look, senza neppure una citazione. Ad ogni modo, vediamo quali saranno tutte le esibizioni della prima puntata de Il Cantante Mascherato:

Volpe – Cugini di Campagna “Zitti e Buoni”

Drago – Marco Masini “Guerriero”

Pastore Maremmano – Fausto Leali “Mi Manchi”

Camaleonte – Riccardo Fogli “Sono solo Canzonette”

Pinguino – Cristina D’Avena “Il Pinguino Innamorato”

Lumaca – Orietta Berti “Mille”

Aquila – Morgan “A Mano a Mano”

Pesce Rosso – Memo Remigi “Le Mille Bolle Blu”

Cavalluccio Marino – Mietta “Bad Romance”

SoleLuna – Arisa “La Notte”

Gallina – Edoardo Vianello “X Colpa di Chi”

Medusa – Cristiano Malgioglio “L’Importante è Finire”