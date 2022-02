Streghe, Criminal Minds, With Love, Io Rimango Qui, I Want You Back: inizia alla grande la settimana di Prime Video con degli arrivi molto attesi dal pubblico.

Per chi non ha ancora l’abbonamento è il momento di affrettare i tempi: è possibile iscriversi approfittando delle numerose offerte. Anche voi così potrete iniziare a scoprire quali sono le novità in arrivo per la prossima settimana e per tutto febbraio 2022.

Serie tv e tanti film in arrivo su Prime Video

Intanto, in queste ore Prime Video ha annunciato l’arrivo di numerose serie TV come Criminal Minds: Suspect Behavior Stagione 1 e Criminal Minds: Beyond Borders Stagione 1 & Stagione 2 per gli appassionati del crimine. Poi, anche Streghe, sulle magiche vicende delle sorelle Halliwell. Ancora: la romantic comedy “With Love” in 5 episodi, scritta e creata da Gloria Calderón Kellett.

Tra le altri grandi novità in arrivo su Amazon Prime Video Italia anche il film “Supereroi” di Paolo Genovese e “L’Assistente delle star “di Nisha Ganatra.

Altre novità su Prime Video Italia

Amazon Prime Video su Twitter ha annunciato anche l’arrivo della commedia all’italiana “Nove lune e mezza” di Michele Andreozzi e del film umoristico “Benvenuti in casa Esposito” di Gianluca Ansanelli che si ispira all’omonimo romanzo di Pino Imperatore.

Tante altre novità poi, per febbraio 2022 con così come annunciato nell’ultimo post su Twitter:

