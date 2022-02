Alex Belli riesce a creare scontri e contrasti anche quando non c’è. Questo è accaduto a Pomeriggio 5 in cui la conduttrice Barbara D’Urso si è trovata in grande difficoltà con le sue ospiti che hanno avuto un acceso scontro per lui, il Man del Grande Fratello Vip 6. Ecco cos’è accaduto.

Lo scontro su Alex Belli a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso ieri ha invitato ancora una volta Stella – in arte Starlight- e l’ex moglie dell’attore, Katarina. Dopo aver scoperto che Stella condivide con la coppia del GF una relazione aperta, Katarina fa un’importante rivelazione a Pomeriggio 5: ha scoperto che quando era sposata con Alex, lui l’ha tradita con Stella.

Infatti a quanto pare avevano una domestica durante il loro matrimonio, la donna se ne andò perché vide il Man tradirla con un’altra e non voleva assistere a “queste cose”. Quando in tv è apparsa Stella, la domestica ha ricontattato Katarina per riferirle che quella con cui vide l’ormai ex marito era proprio lei, Starlight. Queste le sue parole:

“Barbara, la donna delle pulizie, quella che si era licenziata, mi ha chiamato pochi giorni fa, dopo aver visto Stella qua da te. E mi ha detto che era lei la donna che aveva visto con Alex quando era sposato con me”.

La donna si è difesa negando il tradimento, ma ammettendo di essere stata nella loro casa.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

“Belli è una disgrazia”

Secondo Katarina al Grande Fratello Vip 6 si sta assistendo ad una “Una telenovela sudamericana con sfumature porno”. Barbara d’Urso è inorridita, mentre Stella ha difeso la coppia a spada tratta, secondo lei a differenza di tutti gli altri, loro non sarebbero noiosi.

Le due donne hanno discusso in studio fino ad accusarsi a vicenda della loro presenza in studio. La collaboratrice dell’attore ha chiesto:

“L’amore non è definibile. E poi, perché tu stai sempre qui?”.

Ma Katarina non si è fatta intimidire:

“Perché sono l’ex di Alex. E tu?”

Ovviamente anche la punta della coppia aperta ha avuto la risposta pronta: “Io ci collaboro”.

E se in studio Alessandra Mussolini, Platinette ed Enrica Bonaccorti hanno provato ad illustrare la negatività e tossicità del comportamento dell’ex attore di Centovetrine. La sua collaboratrice ha coniato un nuovo modo di definire l’attore: “Alex è multifunzionale!”. Ma non la pensa così Bonaccorti che chiosa chiedendo all’ex moglie in procinto di vedersi riconoscere il divorzio:

“Tra otto giorni sarai libera da quella disgrazia che è Alex Belli”.

Barbara D’Urso non è d’accordo su tali pareri trancianti, ma les jeux sont fait e come direbbe Barù: “se entri al GF sai che uscirà tutto allo scoperto e verrai giudicato”.