Il ritorno di The Good Doctor 5 su Rai 2 per gli ultimi episodi della quinta stagione è più vicino di quanto possano pensare i fan della serie televisiva creata dallo sceneggiatore e produttore canadese David Shore, ideatore del medical drama più popolare al mondo Dr. House – Medical Division. Al momento la programmazione si è interrotta nella giornata di venerdì 28 gennaio, quando è stato trasmesso il quarto dei sette episodi che compongono il quinto capitolo della serie. A differenza di altre serie TV, per cui è prevista un’assenza dal piccolo schermo più prolungata tra la fine della prima parte e il rilascio degli episodi conclusivi, i telespettatori potranno riabbracciare i loro beniamini in tempi brevi.

Di seguito vi sveliamo quando torna The Good Doctor 5 su Rai 2 nel 2022 con gli episodi numero 5, 6 e 7 della quinta stagione.

Quando torna The Good Doctor 5 su Rai 2 con gli ultimi tre episodi

The Good Doctor 5 tornerà in onda su Rai 2 mercoledì 9 febbraio alle ore 21:25, quando sarà trasmesso il quinto episodio intitolato Crazytown. Il sesto e il settimo episodio, intitolati One Heart e Expired, andranno in onda rispettivamente il 16 e il 23 febbraio, sempre al mercoledì sera in prime time sul secondo canale Rai, subito dopo la fine dell’approfondimento giornalistico Tg2 Post condotto da Manuela Moreno.

Cambia dunque la programmazione televisiva: gli ultimi tre episodi di The Good Doctor 5 andranno in onda al mercoledì e non al venerdì. Resta confermata invece la presenza nel palinsesto di Rai 2 e la disponibilità di tutti gli episodi della quinta stagione sulla piattaforma RaiPlay: oltre alla possibilità di seguirli in diretta in simulcast, al termine di ogni puntata trasmessa in prima visione assoluta su Rai 2 l’episodio sarà reso disponibile on demand tramite il servizio streaming della Rai. Per rivedere ciascun episodio, vi riproponiamo la nostra guida dettagliata su come e dove vedere la replica di The Good Doctor.

Di fatto la pausa tra la prima e seconda parte della quinta stagione di The Good Doctor su Rai 2 durerà meno di due settimane. Come tutti già sapranno, quella che ci attende non è una settimana come tutte le altre: dal 1° al 5 febbraio su Rai 1 sarà di scena il Festival di Sanremo 2022, condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus. Le cinque serate della kermesse musicale sanremese porteranno a inevitabili stravolgimenti nei palinsesti delle varie reti nazionali, e tra questi è cambiamenti è interessato anche il medical drama con protagonista l’attore britannico Freddie Highmore.

A noi non resta che darvi appuntamento a mercoledì 9 febbraio, quando su Rai 2 verrà trasmesso il quinto episodio di The Good Doctor 5.

