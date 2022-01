Aka7Even ce l’ha fatta. Quest’anno riuscirà ad essere presente al Festival di Sanremo 2022. L’ha annunciato sui social poche ore fa.

Il cantante era risultato positivo al covid test e ha dovuto passare un periodo di quarantena. Ora finalmente si è negativizzato e potrà concorrere con gli altri vip in gara con la sua canzone “Perfetta così“. Il suo annuncio su Twitter è pieno di entusiasmo:

“Ciao ragazzi! Finalmente il tampone ha dato esito negativo! Ci vediamo sul palco dell’Ariston, e sarò più carico di prima! Grazie per l’amore che mi avete dato in questi giorni. Non vedo l’ora”.

https://twitter.com/Aka7evenreal/status/1485575057753755648