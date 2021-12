Il Grande Fratello Vip non è il primo reality a cui Alex Belli ha partecipato. Nel 2015, infatti, aveva avuto modo di calarsi nei panni di naufrago per prendere parte alla decima edizione dell’Isola dei famosi. Qui, con il trascorrere delle settimane, si era avvicinato molto a Rocco Siffredi.

Nonostante le loro differenze, i due erano riusciti a stringere un’amicizia che, inaspettatamente, è sopravvissuta al passare del tempo. In una recente intervista per Casa Chi, Alex Belli ha parlato del suo legame con Rocco e della proposta ricevuta dall’attore di film hard.

Ecco cosa ha rivelato!

L’amicizia tra Alex Belli e Rocco Siffredi

Alex Belli ha riportato alla mente alcuni momenti vissuti insieme a Rocco Siffredi. In lui, non ha trovato un amico, ma anche un confidente. Stando alle sue parole, anche se apparentemente Rocco sembra più propenso a parlare di argomenti legati al suo lavoro, in realtà, non è così. I due, nel tentativo di ravvivare il fuoco durante le notti trascorse all’Isola dei famosi, hanno iniziato a parlare e a conoscersi.

Nonostante tutti possano pensare che con Rocco tu possa parlare solo di certi discorsi, io ho fatto due mesi con lui di notte a tenere acceso il fuoco ed abbiamo parlato di tutt’altro. Lo rispetto è un grande uomo. Siamo molto simili e abbiamo un sacco di cose in comune dal punto di vista proprio mentale

Rocco Siffredi ha chiesto ad Alex di lavorare con lui

Sorprendentemente, Rocco Siffredi ha rivolto una proposta inaspettata ad Alex Belli. L’attore hard gli ha chiesto di volare in Ungheria per girare un film porno insieme a lui. Alex, nonostante l’amicizia che li lega, ha preferito rifiutare perché non se la sarebbe mai sentita di varcare la porta di un set simile.

Quando siamo usciti dall’Isola lui mi chiamò e mi disse ‘Senti Alex ma te la senti di fare un film per me?’. Quindi questa cosa che avete pensato me l’aveva proposta sul serio, ma no, non lo farei