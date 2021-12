La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il prossimo Natale Papa Francesco impartirà la benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia esterna delle benedizioni, posizionata al centro della Basilica di San Pietro. Si tratta di un ritorno alla normalità, dopo che nell’ultimo anno e mezzo – a causa della pandemia – Bergoglio aveva pronunciato i messaggi pasquali e natalizi nell’Aula delle Benedizioni o ai cancelli dell’Altare della Confessione, dunque all’interno della Basilica.

Di seguito le informazioni su dove vedere la benedizione Urbi et Orbi 2021 in televisione e in streaming, in aggiunta all’orario e al suo significato.

Dove vedere la benedizione Urbi et Orbi 2021 in TV

La benedizione Urbi et Orbi del prossimo Natale sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1 dalle ore 11:55. La redazione del TG1 e Rai Vaticano seguiranno il tradizionale messaggio natalizio e la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco in collegamento con Vatican media.

Al termine, la linea passerà al concerto di Natale del Sacro Convento di Assisi, giunto alla sua 36esima edizione, con l’inizio del collegamento dalla Basilica Superiore di San Francesco fissato per le ore 12:30.

Dove vedere la benedizione Urbi et Orbi 2021 in streaming

In simulcast con la diretta in onda su Rai 1, la benedizione Urbi et Orbi 2021 di Papa Francesco potrà essere seguita anche in streaming su RaiPlay da smartphone, tablet, PC e Smart TV. Se per qualsiasi motivo non riusciate a seguire l’evento in live, la tradizionale benedizione del Papa continuerà a essere visibile on demand sulla piattaforma di streaming video della Rai.

Per rivederla sarà sufficiente aprire l’app RaiPlay o collegarsi al sito raiplay.it, digitare la parola chiave “benedizione urbi et orbi” nel campo di ricerca apposito, pigiare quindi sull’icona dell’ingrandimento per avviare la ricerca, dopodiché selezionare il riquadro contenente la benedizione.

Qual è il significato della benedizione Urbi et Orbi?

La formula “Urbi et Orbi” significa nella traduzione letterale “alla Città e al mondo”, e per Città è intesa la città di Roma. Dunque la benedizione Urbi et Orbi è una solenne consacrazione dei fedeli di Roma e di tutti i cattolici nel mondo.

In ambito religioso, Urbi et Orbi è la benedizione apostolica più importante all’interno della Chiesa cattolica e la può pronunciare soltanto il papa. La tradizione vuole che la benedizione Urbi et Orbi venga impartita dal nuovo pontefice subito dopo la sua elezione e due volte all’anno, nei giorni di Natale e Pasqua.