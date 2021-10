Nella puntata di Domenica In, andata in onda ieri 17 ottobre, gli spettatori hanno potuto assistere a un nuovo gioco che ha animato le dinamiche del programma di Rai 1. Esso prende il nome di Pronto chi canta? e coinvolge direttamente il pubblico. Si può giocare da casa grazie alle telefonate che arrivano direttamente in studio e che vengono accolte con entusiasmo da Mara Venier.

Come suggerisce anche il nome, in questo nuovo spazio, il ruolo centrale sarà affidato alla musica. In particolare, saranno coinvolti l’orchestra e un ospite che cambierà di puntata in puntata.

Come si gioca a Pronto chi canta?

Come già accennato in precedenza, lo spettatore potrà telefonare in redazione per mettersi in contatto con Mara Venier e partecipare al gioco. L’obiettivo sarà quello di riconoscere e continuare a cantare una canzone suonata dall’orchestra. Nella puntata di ieri, l’ospite a sorpresa è stato Albano, ma di volta in volta parteciperanno altri volti noti della musica italiana.

Sembra che al vincitore non spetti alcun premio. Si tratterà semplicemente di un momento divertente e spensierato, in cui poter cantare in allegria.

Tante nuove sorprese a Domenica In

Oltre a Pronto chi canta? che ha fatto divertire ed emozionare gli spettatori, c’è stata una nuova sorpresa che non ha potuto lasciare indifferenti. A partire dalla puntata di ieri, infatti, dopo più di un anno, è stato accolto nuovamente il pubblico in studio. Si tratta di un passo avanti di vitale importanza che, oltre a ridare nuova speranza, ha anche reso più dinamico e coinvolgente il format televisivo.