La relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra andare a gonfie vele. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne abbia deciso di chiedere la mano alla sua fidanzata. Anche se non c’è alcuna conferma ufficiale, la proposta di matrimonio potrebbe arrivare durante la diretta di Tale e Quale Show. Se ciò si rivelasse vero, sarebbe una bellissima sorpresa per Giulia che, fin dall’inizio, non ha mai nascosto la forte attrazione per Pierpaolo.

I fan più affezionati ricorderanno che il loro amore è sbocciato tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Non stanno insieme da molto in quanto a breve festeggeranno il loro primo anniversario ma, fino ad ora, è evidente che niente sia riuscito a dividerli.

Perché la proposta potrebbe avvenire a Tale e Quale Show?

Sarebbe molto romantico se la proposta di matrimonio avvenisse a Tale e Quale Show. Non si tratta solo delle fantasie dei fan, ma da un’ipotesi fatta da una persona molto vicina a Pierpaolo:

Appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e Quale Show, farà a Giulia la proposta di nozze. Potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show

A darne notizia è il settimanale Nuovo Tv che, fin dall’inizio della relazione tra Pierpaolo e Giulia, si è sempre interessato alle dinamiche di coppia. Inoltre, in questo modo l’ex velino potrebbe anche mettere a tacere le voci che vedono Giulia gelosa per una situazione accaduta dietro le quinte del programma di Carlo Conti.

Giulia Salemi è ben accetta a casa Pretelli

Inizialmente, la famiglia di Pierpaolo aveva mostrato qualche perplessità riguardo alla storia con Giulia. In particolare, la mamma Margherita era certa che i due non avessero futuro. Con il passare del tempo, però, le opinioni sono drasticamente cambiate e adesso Giulia è accetta senza alcuna riserva.