Per gli appassionati di calcio, è in arrivo la Supercoppa UEFA. Finalmente i tifosi, dopo un’estate poco promettente dal punto di vista calcistico, potranno prendere visione di una sfida internazionale. A contendersi la vittoria saranno il Chelsea, vincitore della Champions e il Villarreal, arrivato in vetta nell’Europa League.

In caso di vittoria, il Chelsea conquisterà la coppa UEFA per la seconda volta, mentre per il Villarreal sarebbe la prima. Sicuramente, l’incontro farà battere il cuore di tutti i tifosi e movimenterà questa stagione in vista delle prossime partite.

Anche se non c’è ancora nulla di certo, si pensa che le formazioni delle due squadre siano le seguenti:

Chelsea di Tuchel (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Havertz, Ziyech; Werner

di Tuchel (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Havertz, Ziyech; Werner Villarreal di Unai Emery(4-4-2): Asenjo; Gaspar, Mandi, Albiol, Pedraza; Manu Trigueros, Manu Morlanes, Foyth, Yéremi; Gerard Moreno, Fer Niño

Quando e dove guardare la Supercoppa UEFA

La Supercoppa UEFA verrà disputata l’11 agosto alle 21:00. Il teatro della partita sarà il National Football Stadium at Windsor Park di Belfast. Sorprendentemente, sarà Amazon Prime Video a occuparsi della trasmissione dell’evento. Sarà una novità assoluta per il colosso dello streaming che mai, fino a questo momento, aveva usato la sua piattaforma per ospitare incontri calcistici in diretta.

Sappiamo che Amazon si è impegnato al massimo per rendere l’evento indimenticabile. Utilizzerà più di 20 telecamere per riprendere tutte le azioni e la trasmissione sarà in 4K.

Abbonati subito ad Amazon Prime Video per guardare la Supercoppa UEFA in diretta!

Come fare per guardare la Supercoppa UEFA su Amazon Prime Video

Per chi volesse seguire l’incontro in diretta, sarà sufficiente collegarsi sul sito di Prime Video e selezionare il contenuto. Per tutti gli abbonati alla piattaforma, lo show sarà totalmente gratuito. Al contrario, per chi non fosse ancora iscritto, sarà sufficiente acquistare un abbonamento annuale o mensile.

Amazon Prime Video, ai suoi utenti, offre anche diversi documentari sportivi come: All or Nothing: Tottenham Hotspur, Take Us Home: Leeds United e All or nothing: Arsenal. Dal prossimo autunno sarà disponibile anche All or Nothing: Juventus.