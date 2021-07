Da poco, su Now, è stata rilasciata la prima stagione de L’assistente di volo – The Flight Attendant. Si tratta di una serie tv tratta dal libro di Chris Bohjalian e incentrata sulla vicende di Cassie Bowden.

In America, il prodotto ha riscosso un grande successo, soprattutto perché, oltre alla storia ben costruita, il pubblico ha avuto modo di ritrovare dei volti già noti. La protagonista è interpretata da Kaley Cuoco, nota per aver recitato nel ruolo di Penny in The Big Bang Theory, mentre T. R. Knight e Michelle Gomez sono rispettivamente Davey Bowden e Miranda Croft.

Inoltre, i toni incalzanti, a tratti divertenti e a tratti inquietanti, hanno reso la serie tv dinamica e pronta ad accontentare anche gli spettatori più esigenti. Tutti noi ci possiamo rispecchiare in Cassie perché non è il personaggio perfetto. Nel corso degli 8 episodi che compongono la prima stagione, compie decisioni sbagliate, guidate dall’impulso e dalla paura.

Scopriamo ora di cosa parlerà la serie tv!

L’assistente di volo – The Flight Attendant: la trama della serie

Cassie lavora come assistente di volo e trascorre le sue giornata a viaggiare da una metà all’altra. Non ha un buon rapporto con la famiglia e fatica anche a integrarsi con i colleghi di lavoro. Nonostante sia un po’ goffa e irrequieta, gli uomini non resistono al suo fascino. Sarà proprio a causa di un’avventura di una notte che Cassie si troverà intrappolata in una situazione più grande di lei.

In preda ai fumi dell’alcool, durante una sosta, si avvicinerà ad Alex Sokolov, interpretato da Michiel Huisman. Al risveglio, la ragazza si troverà accanto al cadavere del suo amante occasionale. Terrorizzata e del tutto fuori controllo, deciderà di cancellare le tracce del suo passaggio e di non avvertire le autorità. La paura di essere accusata di omicidio sarà più forte della ragione.

La polizia, ovviamente, non impiegherà molto a scoprire il corpo dell’uomo. Cassie vorrebbe difendersi, ma non sarà certa della sua innocenza. Di quella tragica serata, infatti, ricorda ben poco. A complicare la situazione, si aggiungeranno delle visioni inquietanti che faranno sorgere dei dubbi anche negli spettatori.

Dove vedere L’assistente di volo – The Flight Attendant

In Italia, L’assistente di volo – The Flight Attendant è disponibile su Now. Sulla piattaforma sarà possibile visionare in streaming tutti gli episodi della prima stagione in alta definizione. Con un unico abbonamento, gli utenti potranno accedere a un vasto repertorio di contenuti.

