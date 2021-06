Come saprete e accade ogni anno, Striscia la Notizia si prenderà la consueta pausa estiva e lascerà spazio a Paperissima Sprint, programma divertente che durante l’anno viene mandato in onda solo la domenica, con al timone della conduzione il Gabibbo e Roberta Lanfranchi, e proprio al posto del tg satirico di Canale 5.

Quando inizia Paperissima Sprint e chi lo condurrà

Il programma di Antonio Ricci chiuderà i battenti con l’ultima puntata di questa stagione 2020/2021 sabato 12 giugno e sarà anche il giorno in cui le due veline diranno addio al pubblico di Striscia. Su questo, però, ci torneremo a breve. La data di inizio di Paperissima Sprint, dunque, è lunedì 14 giugno 2021 e terrà compagnia ai telespettatori tutti i giorni, per tutta l’estate e fino alla prima metà di settembre.

Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, ci saranno le due Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, Vittorio Bromotti e il Gabibbo. A parte la mascotte dei due programmi della rete del ‘Biscione’, gli altri tre hanno rilasciato una intervista su ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘, dove hanno raccontato l’emozionante esperienza di condurre un programma di questo calibro.

Le parole di Brumotti e le Veline

Il conduttore ligure ha detto di essere un tipo autoironico e che il fatto di essere diventato ormai un habitué di Paperissima Sprint, visto che è dal 2009 che è nel “giro” de due programmi di Antonio Ricci, lo rende molto felice e che la prima volta che l’autore savonese lo ha chiamato per proporgli di condurre la trasmissione in questione ha fatto i salti di gioia.

Se Brumotti dovremmo vederlo anche il prossimo anno, per le Veline il discorso potrebbe complicarsi un po’. Per Shaila e Mikaela, infatti, sabato sarà l’ultima puntata (la 903) di Striscia la Notizia dopo quattro anni di presenze nel tg satirico della rete ammiraglia Mediaset. Entrambe si sono dette emozionate di poter partecipare a Paperissima Sprint per la terza volta e chissà che non le rivedremo anche in futuro in questo programma.

Sul loro addio a Striscia, invece, hanno detto di essere molto contente di questa opportunità avuta, di essere felici che verranno ricordate come le veline più longeve della trasmissione e in particolar modo Mikaela è orgogliosa per essere stata la prima Velina di colore. Sul loro futuro, infine, hanno detto di non avere progetti per il momento, ma che entrambe vorrebbero rimanere nel mondo dello spettacolo.