Non vuoi pagare un abbonamento mensile per guardare film in streaming, e per questo sei alla ricerca dei migliori siti gratis in italiano per poter vedere un ampio catalogo di contenuti multimediali che spazi dalle commedie romantiche ai thriller, dal genere drammatico a quello horror? Ti accontentiamo subito.

Nella nostra guida trovi una lista completa e aggiornata dei portali che oggi consentono di vedere film in streaming gratuitamente, senza spendere nemmeno un centesimo.

Migliori siti per guardare film in streaming gratis

Ecco l’elenco dei siti gratis per guardare film in streaming ovunque tu sia:

A seguire una breve descrizione di ciascun sito web presente nella lista qui sopra.

RaiPlay

RaiPlay è la piattaforma streaming gestita dalla Rai che offre a tutti la possibilità di vedere film gratis grazie a un vasto catalogo di pellicole. Insieme a Mediaset Play Infinity, di cui parleremo tra poco, è il sito in italiano migliore per guardare film streaming senza pagare. Il servizio è disponibile su PC, smartphone, tablet, Smart TV e TV-box.

Se intendi vedere uno dei film del catalogo RaiPlay su computer, collegati al sito raiplay.it, clicca sulla sezione Film e, nella nuova schermata visualizzata, seleziona uno dei film a disposizione. Sono presenti le categorie Film da Oscar, Fuori orario Cose (mai) viste, Cinema italiano, Alta tensione, L’altra metà del cinema, Love Stories, A qualcuno piace Cult, Dalla pagina allo schermo, C’era una volta il western e Generi.

Oltre al sito web, RaiPlay è fruibile anche sui dispositivi mobili tramite app scaricabile gratuitamente sul Google Play Store e App Store. A download completato apri l’applicazione, seleziona On demand dal menu inferiore, quindi pigia sulla voce Film per accedere al catalogo completo. Scegli ora uno dei film disponibili e fai tap su Riproduci per avviare la riproduzione.

Nota: i contenuti presenti su RaiPlay sono gratuiti. L’unico requisito è la creazione di un profilo tramite un indirizzo email personale, l’account Google o le credenziali Facebook.

Mediaset Play Infinity

L’alternativa principale a RaiPlay è Mediaset Play Infinity, il servizio streaming del gruppo Mediaset. All’interno del portale è incluso un ricco catalogo di film gratis, suddivisi per genere, popolarità e uscita. Inoltre, per chi lo desidera, Mediaset Play Infinity dà modo agli utenti di guardare un film in streaming anche a noleggio, ampliando ancora di più la sua offerta. E poi, come è prevedibile, la piattaforma online ospita anche le migliori serie televisive, fiction e soap opera trasmesse sulle reti Mediaset negli ultimi anni.

Così come RaiPlay, anche Mediaset Play Infinity è visibile su PC, smartphone, tablet, Smart TV e TV-box. Da computer, ad esempio, è sufficiente collegarsi al sito mediasetplay.mediaset.it, scorrere giù nella home fino a trovare la sezione dedicata ai film, quindi selezionarne uno per far partire la riproduzione.

Ancora più semplice la procedura prevista da smartphone e tablet tramite l’app, disponibile al download gratuito sia per i dispositivi Android sia per gli utenti iOS. Una volta scaricata l’app, avviala. Non appena sei sulla home page scorri giù fino a trovare le sezioni dedicate ai film: Film più visti e Film ultimi arrivi. Dalla home è disponibile una selezione delle migliori pellicole in catalogo, ma se pigi sull’icona della freccia viola hai accesso al catalogo completo (è sufficiente che scorri per in basso per attivare lo scroll infinito e il caricamento di altri titoli).

Nota: se non l’hai già fatto in precedenza, ti invitiamo a completare la registrazione di un nuovo account su Mediaset Play Infinity, indispensabile per accedere ai contenuti presenti nella piattaforma. Se avevi già un profilo su Mediaset Play, puoi usare le stesse credenziali per eseguire il login.

Paramount Network

L’offerta dei siti gratuiti per guardare film in streaming comprende nella sua lista anche Paramount Network, il sito web del canale televisivo visibile sul canale 27 del digitale terrestre ed edito da ViacomCBS Networks Italia (fino al 2019 era noto come Paramount Channel, ndr). Paramount Network offre la programmazione completa dell’ex Paramount Channel, Spike e VH1, ma anche un una selezione di film online che spaziano dai grandi classici del cinema ad alcuni titoli cult della commedia all’italiana. Tra questi, segnaliamo Dirty Dancing, Se scappi ti sposo, Fratelli d’Italia e Fracchia contro Dracula.

La procedura da seguire per guardare uno dei film appartenenti al catalogo di Paramount Network è molto semplice. Per prima cosa collegati al sito paramountnetwork.it, quindi seleziona dal menu in alto la voce Film e clicca sul bottone Tutti i film in streaming. Nella nuova schermata visualizzata scegli uno dei film disponibili e attendi l’avvio della riproduzione (ci vorranno soltanto pochi secondi).

Inoltre, ti segnaliamo che tramite le voci Paramount Network, Spike e VH1 del menu è possibile accedere alla diretta streaming dei rispettivi canali televisivi: canale 27, canale 49 e canale 67 del digitale terrestre.

Discovery+

Un’altra piattaforma che consente di vedere film online su computer e smartphone è Discovery+, il servizio streaming del gruppo Discovery. Tra tutte è la piattaforma più recente, dal momento che il suo lancio risale al 5 gennaio 2021. La sezione Film ospita contenuti free, visibili quindi da chiunque, e contenuti a pagamento, per i quali dunque bisogna prima sottoscrivere il piano Discovery+ al prezzo di 3,99 euro al mese.

Nello specifico, la registrazione a Free Discovery+ consente di seguire i contenuti live e on demand dei canali appartenenti al gruppo Discovery Italia, quindi Nove (canale 9), Real Time (canale 31), Food Network (canale 33), Giallo (canale 38), K2 (canale 41), Frisbee (canale 44), DMAX (canale 52), HGTV (canale 56) e Motor Trend (canale 59).

Per vedere uno dei film presenti nel catalogo gratuito della piattaforma Discovery+ bisogna completare la creazione di un nuovo account: dalla home page clicca sul bottone Abbonati ora, quindi nella nuova schermata visualizzata individua il riquadro Free Discovery+ Gratuito e clicca su Registrati; a questo punto compila i campi richiesti e pigia su Invia per completare l’iscrizione. Fatto questo, recati di nuovo nella home, scegli dal menu la voce Generi, dopodiché clicca sul riquadro Film per accedere all’intero catalogo.

Nota: alcuni contenuti richiedono il piano Discovery+ (a pagamento).

VVVVID

VVVVID è uno dei migliori siti dove guardare film in streaming. Anche se deve la sua popolarità soprattutto per il ricco catalogo di anime e manga, il portale offre anche una discreta sezione di film girati da registi italiani e stranieri. Nella maggior parte dei casi sono titoli ricercati, più adatti cioè a una cerchia ristretta di utenti, ma questo non significa che siano pellicole meno interessanti, anzi.

Il suo utilizzo è molto semplice. Vai sul sito www.vvvvid.it, compila i campi richiesti per la registrazione e attendi l’email che conferma la creazione del nuovo account. Dopodiché torna sul sito web, quindi clicca sul tasto freccia giù in alto a sinistra e dal menu a tendina che si apre seleziona la voce Film. Ora, nella nuova schermata visualizzata, scegli il film che reputi più interessante tra quelli proposti.

Nota: VVVVID è disponibile anche come app per dispositivi Android (link al download qui) e iOS (link al download qui).

Chili

Uno dei più popolari siti per guardare film in streaming. Stiamo parlando di Chili, l’azienda fondata da Stefano Parisi nel 2012 e specializzata nella distribuzione online di film e serie televisive. Oltre a un ampio catalogo di contenuti multimediali a noleggio, Chili offre la possibilità a tutti gli utenti di vedere film gratis con spot pubblicitari. Le pellicole disponibili sono suddivise per varie categorie, tra cui si annoverano Gemme da scoprire, Dramma, Azione, Commedia, Romantici, L’Italia di ieri, Horror, Grandi Nomi, Mistero e Storie Vere.

Così come gli altri servizi presenti in questa lista, anche l’utilizzo di Chili è semplice e intuitivo. Innanzitutto collegati al sito it.chili.com, quindi scorri verso il basso fino a quando non trovi la sezione Film gratis con pubblicità, dopodiché clicca sul link Mostra tutto per accedere al catalogo completo. A questo punto scegli la pellicola che desideri vedere e pigia sul pulsante Play gratis per iniziare a vedere il film.

Chili è inoltre disponibile anche via mobile per dispositivi Android (clicca qui per il download) e iOS (clicca qui per il download).

Rakuten TV

Un servizio analogo a Chili, con un catalogo assai ricco di proposte cinematografiche sia dal mondo del cinema italiano che quello estero. Rakuten TV è una piattaforma completa, che riesce ad accontentare tutti quanti. Sono infatti disponibili film di ogni genere: azione, dramma, animazione, per bambini, thriller, horror, fantascienza e romantici, con in più le categorie Classici, Docs, Rakuten Viki e Rakuten Stories a completare il catalogo. La visione gratuita è consentita – lo ricordiamo – dietro la visione della pubblicità online.

Come funziona Rakuten TV? Nulla di complicato: vai sul sito ufficiale rakuten.tv, clicca sulla voce Gratis presente nel menu in alto nella home page e inizia a scorrere i vari titoli disponibili; quando pensi di aver trovato un film interessante o che comunque ti può piacere, clicca sull’apposito riquadro e seleziona il bottone Guarda gratis con pubblicità per iniziare a guardarlo. Utile anche l’opzione Trailer, che consente di capire se un titolo possa suscitare interesse o meno.

YouTube

Ed eccoci finalmente arrivati a YouTube, la piattaforma di contenuti multimediali che rientra nella galassia di servizi offerti da Google. Non tutti sanno che sul portale sono presenti diversi canali di società che, dopo aver acquisito i diritti di visione, hanno scelto di usare YouTube per aumentare in maniera esponenziale la propria visibilità. Tutto questo va a vantaggio dei singoli utenti, che così hanno un’ulteriore opzione da scegliere per trascorrere una serata o un pomeriggio in totale relax.

Ecco alcuni dei canali più famosi per guardare film in streaming senza registrazione su YouTube:

Film&Clips : la sezione di riferimento per i film italiani è Film in italiano completi – Film&Clips, descritta come “la miglior lista di film interi in italiano del web. E tutti legali”.

: la sezione di riferimento per i film italiani è Film in italiano completi – Film&Clips, descritta come “la miglior lista di film interi in italiano del web. E tutti legali”. Film in streaming – Movie On: un altro canale interessante per vedere pellicole in italiano o straniere con i sottotitoli. Tra le varie sezioni disponibili si annoverano Film per nazionalità, Film per genere e Film sottotitolati

Popcorn TV

Se le opzioni fin qui indicate non ti hanno soddisfatto, l’invito è di provare Popcorn Tv, una piattaforma online fondata più di dieci anni fa dalla Delta Pictures, dove sono presenti film e serie televisive fruibili gratuitamente. Un ulteriore punto a favore del portale è la possibilità di usare il servizio da computer, smartphone e tablet.

Il funzionamento di Popcorn Tv è molto semplice. È sufficiente infatti collegarsi al sito web popcorntv.it e cliccare sulla voce Guarda streaming (la prima del menu principale partendo da sinistra): sarai reindirizzato dopo pochi secondi al catalogo completo di film gratuiti e a pagamento disponibili. Da qui non ti resta che scegliere la pellicola che più ti interessa e cliccare sul tasto Play per avviare la riproduzione del video.

Nota: all’inizio il video mostrerà un paio di spot pubblicitari. Ti raccomandiamo di disattivare un eventuale ad-blocker per consentire il corretto caricamento del contenuto multimediale.

CieloTV.it

Potrebbe sembrare strano leggere il sito web del canale 26 del digitale terrestre in una guida su come guardare un film in streaming, in realtà non lo è. Infatti, su CieloTV.it chiunque può accedere alla sezione streaming e guardare sul computer o su un dispositivo mobile la programmazione di Cielo in diretta. Ed è proprio in virtù di un palinsesto improntato sui film in prima serata che ci sentiamo di consigliare il portale online di Cielo come valida alternativa rispetto agli altri servizi.

Ad esempio, ipotizziamo che questa sera sul canale 26 diano uno di quei film che stavi aspettando da tanto tempo. Per vederlo in streaming ti basterà digitare nella barra degli indirizzi il sito www.cielotv.it, dopodiché dalla home page clicca sulla sezione Streaming e attendi il caricamento del video in live streaming.

Nota: non è richiesta alcuna registrazione per usufruire del servizio.

TV8.it

Una soluzione analoga a quella proposta da CieloTV è data da TV8.it, il sito web ufficiale del canale 8 del digitale terrestre. Nonostante il palinsesto di TV8 presenti un’offerta d’intrattenimento più variegata (vedi Italia’s got talent o i grandi eventi sportivi), capita spesso di trovare dei veri e propri capolavori cinematografici. E quale occasione migliore, allora, se non quella di approfittare del servizio streaming offerto dal portale online per seguire il film comodamente dal proprio dispositivo mobile?

Prima di indicare brevemente quali sono i passaggi da compiere, sottolineiamo che – così come per CieloTV – anche in questo caso non è richiesta la creazione di un nuovo account per accedere alla funzione della diretta streaming. Ma ecco, come promesso, gli step da seguire per vedere un film in streaming sul sito di TV8: per prima cosa vai su tv8.it, quindi dal menu clicca su Streaming e attendi che il box del live venga caricato nella nuova schermata.

Archive.org

Il portale Archive.org propone una scelta differente dalle altre, ma non per questo meno interessante. Nella home page del portale web si legge che “è una libreria no-profit di milioni di libri, film, software, musica, siti e altro ancora”, il tutto rigorosamente gratis. E in effetti al primo approccio sembra proprio di essere in una vecchia biblioteca dove si può trovare davvero di tutto, inclusi alcuni film che sono delle vere e proprie chicche, destinate in particolare a un pubblico esigente.

Per consultare il catalogo multimediale di Archive.org e così guardare un film in streaming innanzitutto collegati all’indirizzo www.archive.org; una volta che sei nella home page seleziona dal menu superiore la voce Video, quindi individua la categoria Top e scegli l’opzione Movies; si aprirà una nuova pagina contenente oltre 45 mila titoli divisi per sottocategorie.

Il servizio è inoltre disponibile anche tramite app sui dispositivi Android (link download).

TIMvision

Come ultimo servizio segnaliamo TIMvision, il servizio di streaming on demand incluso nell’abbonamento per i clienti TIM Smart, TIM Connect e TIM Super (tre offerte valide per la linea di casa). Dal momento che TIM è il principale operatore di telefonia fissa in Italia, sono tante le famiglie italiane ad avere la possibilità di usufruire gratuitamente della piattaforma TIMvision, che come offerta di contenuti è molto simile alla rivale Amazon Prime Video.

La piattaforma è disponibile su computer, dispositivi mobili, Smart TV e TV-box. Per guardare un film in streaming su TIMvision da computer vai sul sito www.timvision.it e completa la registrazione di un nuovo profilo (indispensabile per poter usare il servizio), dopodiché esegui il login e scegli la sezione Cinema; in pochi secondi verrai reindirizzato al catalogo completo di film proposto dal portale web, con la possibilità di acquistare a noleggio alcune delle pellicole che sono da poco uscite nelle sale cinematografiche.

Conclusioni

La nostra guida su come guardare un film in streaming gratis termina qui. Conoscevi già i siti riportati nell’elenco qui sopra? Sei a conoscenza di altri siti web o app che garantiscano lo stesso servizio, senza che gli utenti debbano pagare nemmeno un centesimo per la visione? Lascia un commento qui sotto all’articolo, siamo curiosi di conoscere la tua opinione.