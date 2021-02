Deal With It torna in onda con nuovi episodi dall’8 febbraio: le anticipazioni

Deal With It – Stai al gioco è un game show, condotto da Gabriele Corsi, che va in onda ogni sera su Nove. Il format del programma è incentrato su coppie, che vengono individuate dagli autori, le quali devono cimentarsi in giochi imbarazzanti per riuscire ad accaparrarsi la cifra massima di 2000 euro.

Si tratta di una sorta di candid camera, di cui uno dei due protagonisti dello scherzo, però, è al corrente di tutto e deve fare in modo che il suo compagno stia al gioco. Il programma stava andando in onda in replica, ma a partire da oggi, lunedì 8 febbraio, cominceranno i nuovi episodi. Vediamo quali sono le anticipazioni.

In cosa consiste Deal With It

Questa sera, lunedì 8 febbraio 2021, a partire dalle ore 20:30 su Nove, Gabriele Corsi sarà nuovamente alla guida di Deal With It. Gli scherzi sono ambientati in ristoranti, pub, bar e locali di vario genere, o di mattina o di sera. Considerando le attuali disposizioni anti-covid, il conduttore ci ha tenuto a specificare che le riprese dei nuovi episodi sono state effettuate tra agosto e ottobre dell’anno scorso. In quel periodo, infatti, i locali potevano essere aperti senza restrizioni in termini di orari.

I nuovi episodi hanno ereditato lo stesso identico format dei precedenti. Il conduttore Gabriele Corsi, accompagnato da vip sempre diversi, individuerà la coppia di protagonisti a cui proporre di partecipare al programma. Le due persone saranno invitate a fornire i loro recapiti telefonici in modo da partecipare ad un sondaggio. Subito dopo, uno di loro riceverà un messaggio sul cellulare con la proposta di diventare complice del gioco avendo la possibilità di vincere fino a 2000 euro.

Gli ospiti della nuova edizione

Se l’individuo in questione accetta, dovrà recarsi in bagno per poter incontrare i membri della produzione, essere microfonato e ricevere tutte le indicazioni necessarie. Da quel momento in poi, il complice dovrà convincere il suo accompagnatore o accompagnatrice a fare tutto ciò che gli viene comunicato attraverso l’auricolare. La coppia di concorrenti, quindi, si cimenterà in comportamenti davvero bizzarri e via via sempre più imbarazzanti. Le fasi di gioco sono cinque, ciascuna delle quali caratterizzata dalla vincita di una determinata somma di denaro.

Arrivati alla penultima manche, il personaggio complice potrà scegliere se interrompere il gioco, portando a casa 1000 euro sicuri, o continuare ad andare avanti rischiando di perderli, oppure di vincerne 2000. A dare indicazioni ai concorrenti sul da farsi sarà il conduttore e alcuni ospiti. Tra di loro ci saranno alcuni esponenti delle precedenti stagioni di Deal With It, come ad esempio: Debora Villa, Franck Matano, Scintilla, The Show, il trio Medusa ed altri. A loro, però, si aggiungeranno anche dei volti nuovi, ovvero: Simona Ventura, Rocco Tanica, Anna Falchi, Saverio Raimondo, Maddalena Corvaglia, Victoria Cabello, Cristina Chiabotto e Dario Vergassola.

L’appuntamento è previsto tutti i giorni alle 20:30 su Nove e il programma è disponibile anche in streaming su Discovery+.