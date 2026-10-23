Il primo Live Show di X Factor 2026 è andato in onda giovedì 22 ottobre su Sky Uno, condotto da Giorgia con i giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani. Due manche di cover e un ballottaggio hanno deciso la prima eliminazione, quella di Alice Fregoso, mentre Teo Bok è rientrato in gara grazie al ripescaggio.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il ripescaggio di Teo Bok

Prima ancora di arrivare alle esibizioni, la serata ha riservato una sorpresa. Giorgia, con il suo X Pass, ha indicato i due candidati al rientro, Timothée Bonnardel e Teo Bok: a spuntarla è stato il secondo, con un esito arrivato dal televoto flash, rimasto aperto appena 300 secondi e reso noto al pubblico soltanto a fine puntata.

Per Teo Bok si è così aperta la porta della squadra di Francesco Gabbani, dove ha preso il posto lasciato libero da Alice Fregoso, eliminata nella stessa serata. Nella storia del programma non era mai successo che un concorrente già fuori venisse ripescato nel corso dei Live.

Le due manche e il ballottaggio

Con il quadro completo, si è entrati nel vivo. Nella prima manche i Mad-Dog di Paola Iezzi hanno interpretato Club Foot dei Kasabian, Veronica, in gara con Jake La Furia, ha portato I Will Always Love You di Dolly Parton, mentre Le Distanze di Irama hanno scelto Il Cielo di Renato Zero. A chiudere la tornata sono stati Giacomo Calò, della squadra di Gabbani, con Ordinary di Alex Warren, Alex Fontana con Song 2 dei Blur e Manu di Paola Iezzi con Incoscienti Giovani di Achille Lauro. La peggiore è risultata Veronica.

Nella seconda manche si sono esibiti Camilla di Paola Iezzi con You Don’t Own Me di Lesley Gore e Alia di Jake La Furia con Maybe di Sienna Spiro. Per la squadra di Irama sono toccate a Lenanie, con Blu Celeste di Bianco, e a Patrizia, con It’s A Man’s, Man’s, Man’s World di James Brown. In chiusura, per Gabbani, Scraff ha cantato What A Wonderful World di Joey Ramone e Alice Fregoso Piazza Grande di Lucio Dalla. Stavolta a rischiare di più è stata proprio Alice Fregoso.

Il ballottaggio ha messo l’una contro l’altra Veronica e Alice: la prima ha cantato Voilà di Barbara Pravi, la seconda ha risposto con Disfruto di Carla Morrison, tra nuove difficoltà tecniche sul palco. Alla fine i giudici, tutti tranne Gabbani, hanno scelto di eliminare Alice, uscita dalla gara con tre voti contro uno. Prima di salutarla, il suo giudice le ha detto:

Hai sicuramente un grande futuro davanti a te

L’apertura con Marco Mengoni e i problemi tecnici

La puntata si era aperta con l’esibizione di Marco Mengoni, ospite del primo Live Show, registrato in diretta dall’X Factor Arena di Assago. Non sono mancati gli imprevisti: Alice ha dovuto far ripartire la propria esibizione per un problema di latenza, e sul palco si sono visti anche i primi attriti tra i giudici. Al termine della serata i concorrenti ancora in gara restano dodici.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI