La giuria di Tale e Quale Show si allarga ancora. Nella sesta puntata, in onda su Rai 1 mercoledì 28 ottobre in prima serata, accanto ai confermati Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini siederanno Andrea Delogu e Sergio Friscia, chiamati a valutare le esibizioni e i complessi carichi di trucco delle celebrità in gara.

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Come cambia il tavolo dei giurati

Carlo Conti punta su un mix che somma ironia e fascino al tavolo già rodato del varietà. Da una parte c’è la freschezza di Delogu, con la sua competenza musicale e una verve che si adatta a un programma costruito sulle imitazioni. Dall’altra la comicità siciliana di Friscia, la sua empatia e la capacità di tenere i tempi comici, improvvisare e trasformarsi a sua volta.

Con la competizione che entra nel vivo e i concorrenti pronti a sfidarsi a colpi di trasformazioni sbalorditive, l’arrivo dei due giudici speciali promette dinamiche difficili da prevedere, battute pungenti e gag capaci di tenere incollati i telespettatori.

Due carriere in un momento d’oro

Entrambi stanno attraversando una stagione particolarmente felice. Sergio Friscia prosegue ogni giorno il suo percorso nella radiofonia nazionale su RDS, si gode il riscontro ottenuto con la partecipazione al cult comedy show LOL: Chi ride è fuori ed è impegnato a teatro con lo spettacolo comico Oggi è di nuovo oggi.

Per Andrea Delogu, invece, si tratta di un ritorno da giurata d’eccezione su Rai 1: la conduttrice e scrittrice arriva dal successo estivo dei TIM Summer Hits, vissuto proprio al fianco di Carlo Conti. Subito dopo è attesa alla guida della nuova stagione de La Porta Magica, il factual show quotidiano di Rai 2 che racconta percorsi di cambiamento e rinascita di persone comuni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI