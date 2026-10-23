Sam Heughan lascia le Highlands scozzesi per il mondo delle crisi aziendali. L’attore di Outlander reciterà accanto a Viola Davis in Ascent, il thriller che Paramount+ ha in cantiere, interpretando un agente dal fascino pericoloso.

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Conal e Catriona, i protagonisti di Ascent

Nel cast Heughan sarà Conal, presentato come uno degli elementi migliori di Ascent Ventures, un camaleonte naturale di fascino letale che si affida all’astuzia sociale e alla spietatezza per chiudere le missioni, ricavandone ogni volta un brivido. Davis vestirà invece i panni di Catriona, una fixer aziendale di primo livello: quando la figlia, con cui i rapporti sono interrotti, finisce in pericolo, è costretta a usare le abilità che l’hanno resa indispensabile a clienti da miliardi di dollari.

a character-driven thriller set in the dangerous world of global corporate crisis and damage control.

A firmare la serie, con il doppio ruolo di ideatore e showrunner, è John Logan, che nel suo curriculum annovera anche “Skyfall” e “Gladiator”. Alla produzione esecutiva siedono Michael Aguilar e la stessa Davis con Julius Tennon, attraverso JuVee Productions, mentre lo studio coinvolto è Paramount Television Studios. Le riprese sono attese a Los Angeles nel corso del prossimo anno, ma una data di uscita non è ancora stata comunicata.

Un dettaglio non sfuggirà a chi ha seguito Heughan in questi anni: il nome Catriona somiglia molto a quello di Caitriona Balfe, sua compagna di scena per otto stagioni e 101 episodi della saga televisiva tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. Nel frattempo l’attore ha in agenda anche Embassy, thriller geopolitico in arrivo su MGM+ con Anna Kendrick e J.K. Simmons.

Arrivi e ritorni in The Watcher 2

Sul fronte Netflix, la seconda stagione di The Watcher rinforza il cast. Madelaine Petsch, vista in Riverdale, entra tra i protagonisti fissi, affiancata da Evan Adams, Owen Painter e Quintessa Swindell. I personaggi affidati ai quattro non sono stati ancora svelati.

Confermato il ritorno dei volti della prima stagione, da Naomi Watts a Bobby Cannavale, a cui si aggiungono Isabel Gravitt e Margo Martindale; Watts figura anche tra i produttori esecutivi. Alla regia creativa restano Ryan Murphy e Ian Brennan, che tornano a firmare la serie con Brennan nel ruolo di showrunner. Tra i rientri c’è pure Jennifer Coolidge, di nuovo nei panni di Karen Calhoun. Le riprese della nuova stagione partono in autunno a New York.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI