Domenica 25 ottobre, dalle 8.45, Canale 5 manda in onda lo speciale Leone – La forza di un Papa, dedicato a Papa Leone XIV. A firmarlo è la redazione Videonews, alla conduzione c’è Dario Maltese, mentre la curatela è affidata al vaticanista Fabio Marchese Ragona.

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Lo speciale in onda domenica mattina

Lo speciale punta a entrare dentro la figura del Pontefice, con ospiti in studio, collegamenti e testimonianze che ne raccontano il percorso sotto una luce diversa. Il contenuto è inedito e dopo la messa in onda si potrà recuperare anche su Mediaset Infinity.

Cologno Monzese aveva già percorso questa strada con il film su Carlo Acutis e con gli speciali riservati al più giovane santo d’Italia, formati dedicati alla spiritualità che il pubblico ha seguito con attenzione, sia per i temi scelti sia per il modo in cui ogni prodotto viene sviluppato.

Papa Leone XIV, l’intervento e il racconto ai fedeli

Al centro dello speciale c’è Papa Prevost, il Pontefice americano che nelle scorse settimane ha attraversato una prova dura, sul piano fisico e su quello emotivo. Al policlinico Gemelli di Roma è stato sottoposto a un intervento per l’asportazione di un tumore maligno al polmone destro, e l’esame istologico ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare.

A raccontare la vicenda alla comunità è stato lui stesso, dopo aver ricevuto il referto, una scelta che conferma la volontà di tenere informati i fedeli su ogni cosa che lo riguarda e su quanto accade nella Chiesa, sulla scia di quanto aveva fatto il suo predecessore Bergoglio. Nel suo intervento, i cambiamenti, le novità e gli imprevisti che si presentano lungo il cammino non sono ostacoli, ma occasioni:

servono a rendere più forte il rapporto con Dio che mette a prova ogni giorno la nostra volontà

La strada dell’approfondimento a Cologno Monzese

L’appuntamento dedicato a Leone XIV si colloca dentro la linea editoriale che Pier Silvio Berlusconi ha impresso a Mediaset, dove l’informazione guarda al modello americano. Accanto alle strisce dei telegiornali trova posto una produzione pensata per andare a fondo su un singolo argomento, dalla politica all’attualità, fino al ritratto di personaggi che hanno segnato un’epoca.

È la direzione battuta con Giganti di Toni Capuozzo, il cui percorso documentaristico si è aperto con Papa Wojtyla, e con i titoli su Carlo Acutis. Anche il claim scelto per accompagnare l’offerta, la tua scelta libera, racconta una proposta che tiene insieme il piccolo schermo e la dimensione digitale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI