Pier Silvio Berlusconi annuncia il ritorno di una delle serie che hanno animato il pomeriggio di Canale 5, ma lo fa con il volto dell’intelligenza artificiale. È lui il protagonista del video social con cui Mediaset conferma la seconda stagione di Far Away, la produzione turca che si era fermata dopo la prima stagione, lasciando il pubblico a metà della storia.

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Un annuncio social in versione AI

L’amministratore delegato di Mediaset, di solito restio a esporsi sui social, stavolta si mette in scena in un filmato generato con l’intelligenza artificiale, pubblicato su Instagram e ripreso dai profili ufficiali di Mediaset, Mediaset Infinity, Canale 5 e Verissimo, che in passato ha ospitato diversi interpreti della serie. La didascalia che accompagna il video gioca con il soprannome dei fan: “Turchine e Turchini… e promessa sia! #FarAway to be continued”.

La scena si apre con Berlusconi seduto alla scrivania. Il telefono squilla e su uno degli schermi compare la clip di una tiktoker napoletana che si fa portavoce delle Turchine disperate, in attesa da mesi di sapere come si concluderà la serie sospesa. Il sottofondo è una canzone neo-melodica napoletana, creata anche questa con l’AI, che gli rinfaccia di aver interrotto la storia nel momento di massima tensione. Lui si alza e canta in napoletano, e la stanza buia e piovosa cambia volto: al posto della pioggia arrivano il sole, i limoni e il Vesuvio. Nel filmato l’invito rivolto agli spettatori è a fidarsi di lui.

Le reazioni non sono state uniformi: qualcuno si è chiesto se i profili fossero stati hackerati, altri hanno accolto con entusiasmo la prospettiva di rivedere la storia di Cihan e Alya.

La serie interrotta e la protesta dei fan

Far Away, il cui titolo originale è Uzak Şehir (traducibile come La Città Lontana), aveva occupato la fascia del primo pomeriggio di Canale 5 prendendo il posto di Uomini & Donne fino a metà settembre, con ascolti molto buoni. Poi lo stop al termine della prima stagione, una decisione che ha lasciato senza risposte chi si era appassionato alle vicende dei protagonisti. Le lamentele del pubblico sembrano aver avuto un peso, visto che i vertici di Cologno Monzese hanno annunciato il ritorno della serie.

Nel cast figurano volti già noti a chi guarda la tv italiana. C’è la protagonista Sinem Ünsal, che molti ricordano nei panni di Nazli ne Il Dottor Alì. Recitano inoltre Müfit Kayacan (Segreti di Famiglia), Alper Çankaya (The Family) e Mehmet Polat, tra gli interpreti di Terra Amara. La seconda stagione è già completa e conta 35 puntate.

Quando andrà in onda

Una data ufficiale, però, non c’è: l’annuncio riguarda il ritorno della serie, non il giorno in cui la rivedremo. Mediaset aveva parlato di una sospensione e non di una cancellazione, e negli ultimi aggiornamenti della programmazione Far Away non compare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI