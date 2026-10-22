Sebastian Koch entra nel cast di Disavowed, la serie action-thriller di Apple TV creata da Art Marcum e Matt Holloway. L’attore tedesco avrà un ruolo da series regular, anche se i dettagli sul personaggio non sono stati resi noti. Si aggiunge così a un gruppo di interpreti guidato da James Marsden e Norman Reedus.

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Un volto europeo nella squadra di Disavowed

La notizia arriva mentre la serie è ancora in fase di costruzione e completa un cast annunciato nelle settimane precedenti. Accanto a Marsden e Reedus ci sono Sylvia Hoeks, Bokeem Woodbine, Noma Dumezweni, Daniel Zovatto, Mia Tharia e Sonita Henry. Per Marsden e Reedus si tratta di un ritorno sul set insieme, a ventisei anni di distanza dal thriller Gossip, dove i due avevano già recitato fianco a fianco nel 2000. Reedus è un volto noto al pubblico delle serie: prima di Disavowed lo si è visto nei panni di Daryl Dixon in The Walking Dead e nello spin-off dedicato al suo personaggio.

La trama, la produzione e i tempi di uscita

Al centro della storia c’è Brad Griffin, storico case officer della CIA (interpretato da Marsden) che viene licenziato di colpo nel bel mezzo di una caccia globale a un assassino sfuggente, responsabile dell’uccisione di un suo collega. Caduto in disgrazia e ormai fuori dal mondo dell’intelligence, Griffin decide che non ci sono più regole, e si mette sulle tracce dell’assassino per incassare la taglia federale da 15 milioni di dollari messa sulla sua testa.

La serie nasce in casa Apple Studios. Marcum e Holloway ne sono produttori esecutivi insieme a Tom Spezialy, Michelle MacLaren, Rebecca Hobbs e allo stesso Marsden, mentre a produrre è Blue Marble Pictures, con Theresa Kang e Caroline Garity come executive producer. MacLaren, già dietro la macchina da presa in The Morning Show e Breaking Bad, dirigerà i primi due episodi e figurerà tra i produttori esecutivi con Hobbs, nell’ambito dell’accordo generale che la lega ad Apple TV. I due creatori hanno firmato in passato le sceneggiature di Iron Man e Uncharted.

Apple ha ordinato la serie a maggio 2026, con Marsden già a bordo come protagonista e produttore esecutivo. Al momento non è stata comunicata né una data di debutto né la consistenza della stagione in termini di episodi.

Una carriera tra thriller di spionaggio e grande cinema

Koch è da anni uno dei volti più riconoscibili del cinema europeo quando si parla di spionaggio e di Guerra fredda: ha interpretato il drammaturgo sorvegliato dalla Stasi ne Le vite degli altri, l’avvocato della Germania Est in Bridge of Spies di Steven Spielberg e l’imprenditore tedesco Otto Düring nelle stagioni 5 e 6 di Homeland. Il suo nome è legato anche a Black Book di Paul Verhoeven (2006), a The Danish Girl di Tom Hooper (2015) e a Bel Canto di Paul Weitz (2017). Tra i progetti che lo attendono figurano The Batman: Part II di Matt Reeves e The Luneberg Variant di Gabriele Salvatores.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI