Paramount+ ha annunciato il 20 ottobre 2026 la data di chiusura per la storia di Mike McLusky: la quinta stagione di Mayor of Kingstown, l’ultima, arriverà il 15 gennaio 2027. Contestualmente sono state diffuse le prime immagini ufficiali degli episodi conclusivi.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Otto episodi per chiudere la storia di Mike McLusky

Il congedo sarà affidato a otto puntate, chiamate a portare a compimento il racconto del protagonista e del fragile sistema di potere su cui regge Kingstown. Nelle fotografie diffuse dalla piattaforma si intravede un capitolo ad alta tensione, in cui Jeremy Renner torna nei panni di Mike McLusky e deve fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte.

L’annuncio arriva dopo il rinnovo già ufficializzato il 5 gennaio 2026. Le riprese si sono svolte a Pittsburgh, in Pennsylvania, a partire dal marzo 2026, e con gli episodi conclusivi la serie tocca quota 48 puntate, considerando le dieci che hanno composto ciascuna delle quattro stagioni precedenti. Come da abitudine della piattaforma, i nuovi episodi saranno disponibili dalle 9 del mattino in Italia, anche se per ora non è stato comunicato né il calendario settimanale né la data del finale di serie.

Un agente dell’FBI sulle tracce dei segreti di Mike

Il nuovo capitolo riparte da dove si era interrotto il quarto, con l’arrivo a Kingstown di Russell Hardy, l’agente federale interpretato da David Morse. Convinto che Merle Callahan sia ancora latitante, l’investigatore comincia a scavare nei segreti e nelle attività illegali di Mike, e il suo lavoro mette in discussione i rapporti di forza tra il sistema carcerario, la criminalità organizzata e le istituzioni locali.

Il finale della quarta stagione aveva lasciato Mike e suo fratello Kyle, interpretato da Taylor Handley, dentro una spirale di violenza conclusa con la sorte toccata al criminale portato sullo schermo da Richard Brake, dopo che Tracy McLusky è stata uccisa e dopo la vendetta consumata proprio contro Callahan. L’indagine di Hardy rischia di riportare a galla quanto è accaduto, facendo passare il protagonista dal ruolo di mediatore ritenuto insostituibile a quello di potenziale obiettivo di un’inchiesta federale.

Volti di ritorno e chi guida la produzione

Le immagini ufficiali confermano il ritorno di diversi personaggi centrali: Nina Hobbs di Edie Falco, Ian Ferguson di Hugh Dillon e Bunny Washington di Tobi Bamtefa, insieme a Laura Benanti (Cindy Stephens), Derek Webster, Necar Zadegan, Nichole Galicia e Lennie James, di nuovo nei panni di Frank Moses. Edie Falco è un’interprete premiata con Emmy e Golden Globe.

Alla guida dell’ultima stagione resta lo showrunner Dave Erickson, affiancato tra i produttori esecutivi da Sheridan, Dillon, Renner e Antoine Fuqua. La quarta stagione aveva raccolto il 100% di recensioni favorevoli da parte della critica, a conferma della solidità di una serie che, pur meno popolare di Yellowstone, si è ritagliata un’identità riconoscibile raccontando con durezza la criminalità, il sistema penitenziario e le difficoltà di chi amministra il potere in una comunità segnata dalla violenza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI