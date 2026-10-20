Una nuova terra arriva su Netflix dal 17 dicembre: otto episodi ispirati ai racconti di Jhumpa Lahiri, con al centro una comunità bengalese-americana del Massachusetts e un amore che torna a farsi sentire dopo anni.

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Il cast e chi lavora dietro la macchina da presa

Parul Chaudhury ha il volto di Freida Pinto, mentre Amit Mukherjee è interpretato da Siddharth. Completano il cast Indraneil Sengupta (Jai Chaudhury), Sarayu Blue (Ruma Mukherjee-Weiss), Parveen Kaur (Nina Singh), Justin Bartha (Adam Mukherjee-Weiss), Jayant Kripalani (Pranab Mukherjee), Palomi Ghosh (Anjali Menon), Swayam Bhatia (Sudha Menon) e Adi Roy (Kaushik Chaudhury). Nei panni di Hema Mukherjee-Weiss c’è Iyla Sundarsingh McKaig, e tra gli altri interpreti figurano Ishita Bansal, Meera Simham e Ravi Kapoor.

La sceneggiatura porta la firma di Madhuri Shekar, che è anche showrunner e che in passato ha lavorato a 3 Body Problem e The Nevers. I primi due episodi sono diretti da Ritesh Batra, regista di The Lunchbox e Photograph, coinvolto anche nella produzione esecutiva insieme a John Wells, alla stessa Jhumpa Lahiri, a Nisha Ganatra, Erica Saleh, Erin Jontow e Celia Costas. La serie nasce dalla collaborazione tra Netflix, Warner Bros. Television e John Wells Productions.

La trama e il peso dei segreti

Parul è una moglie e una madre devota. Dopo cinque anni a Mumbai torna negli Stati Uniti con la famiglia, a Cambridge, dove si è sempre sentita a casa, mentre una diagnosi di cancro arriva a cambiarle la vita. Qui ritrova Amit, il suo primo amore universitario, a cui in passato aveva rinunciato per rispettare i desideri del padre.

Tra i due si riaccende un legame clandestino che finisce per diventare uno scandalo, mentre le alleanze tra le famiglie si ridisegnano e le tensioni crescono, portando a galla segreti che attraversano più generazioni. La storia si muove tra Cambridge e Boston, dentro una comunità culturalmente vivace, fatta di famiglie che convivono da decenni tra tradizioni condivise e amicizie profonde. Il punto di partenza è la raccolta di racconti Unaccustomed Earth, pubblicata da Lahiri nel 2008: otto episodi che raccontano il senso di appartenenza e il peso di ciò che si tiene nascosto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI