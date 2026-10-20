A metà lavorazione, la prima stagione della serie HBO dedicata a Harry Potter aveva già assorbito 147,4 milioni di sterline, quasi 197 milioni di dollari, circa 196 milioni di euro. I conti ufficiali della società di produzione fanno pensare che il costo finale supererà i 250 milioni di dollari del film più caro della saga originale.

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Un conto già da record

I dati arrivano dai bilanci di Plum Jam Productions, società controllata da HBO e attiva nel Regno Unito, chiusi alla fine del 2025. Nel solo 2025 la spesa è stata di circa 129 milioni di sterline, che ha portato il totale cumulato a 147,4 milioni. Le riprese sono partite a luglio 2025 e il calendario arrivava a maggio 2026: a fine anno, dunque, la produzione aveva consumato risorse per circa metà del lavoro, con diversi mesi di riprese ancora davanti e con postproduzione ed effetti visivi ancora da affrontare, voci che faranno salire il conto. Le previsioni indicano che la prima stagione supererà i 250 milioni di dollari spesi per Harry Potter e il Principe Mezzosangue, finora il capitolo più costoso della saga.

Un aspetto va tenuto presente. Nel Regno Unito le società create appositamente per un progetto devono rendere pubblici i conti per accedere agli incentivi fiscali, e una quota vicina a un quarto della spesa può rientrare: il costo netto sarà quindi più basso. Lo schema è arrivato dopo gli otto film, per questo il confronto con il passato va preso con le molle.

Più di alcune produzioni Marvel

La cifra già impegnata supera la spesa complessiva dichiarata per Captain America: The First Avenger, Mary Poppins Returns, Moon Knight e Willow. La prima stagione, però, è composta da otto ore di racconto, molto più di un film. Il confronto regge anche con la televisione: i circa 200 milioni di dollari già spesi superano il budget dell’intera ottava stagione di Game of Thrones.

Per dare un termine di paragone, i film più costosi della saga originale, Il Principe Mezzosangue e i due capitoli de I Doni della Morte, si fermarono a 250 milioni ciascuno. L’intera serie di otto film costò tra 1,155 e 1,2 miliardi di dollari e ne incassò 7,7 al botteghino mondiale.

Dal set al debutto

La prima stagione adatta Harry Potter e la pietra filosofale. Dominic McLaughlin è Harry Potter, Arabella Stanton interpreta Hermione Granger e Alastair Stout veste i panni di Ron Weasley. Nel cast figurano anche John Lithgow nei panni di Albus Dumbledore, Nick Frost in quelli di Rubeus Hagrid, Janet McTeer come Minerva McGonagall e Paapa Essiedu come Severus Snape.

La lavorazione si svolge negli studi Warner Bros. di Leavesden, gli stessi degli otto film originali, e lo studio di effetti visivi che ha lavorato sulla saga cinematografica è coinvolto anche nel reboot. Warner Bros. ha chiesto il permesso di ampliare il proprio complesso nell’Hertfordshire per sostenere gli impegni produttivi del decennio. La seconda stagione è già in fase di riprese, mentre i set e gli oggetti di scena costruiti per la prima verranno riutilizzati. Il debutto è fissato per il 25 dicembre 2026 su HBO e HBO Max.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI