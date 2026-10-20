Belve torna su Rai 2 il 24 novembre 2026 e Francesca Fagnani si prepara a rioccupare il suo sgabello più temuto. La nuova edizione arriva dopo un calendario cambiato e dopo mesi di tensione con la Rai. Due nomi sono già sul tavolo: Federica Pellegrini e Francesco Totti.

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Belve riparte il 24 novembre su Rai 2

La data segnata ora è quella di martedì 24 novembre, oltre un mese dopo il 20 ottobre indicato nei palinsesti. Oggi, 20 ottobre, manca dunque poco più di un mese al ritorno del programma, che tornerà nella versione classica e in quella crime. Si era ipotizzato anche un avvio dopo Sanremo, con Stefano De Martino tra gli ospiti, ma il quadro è cambiato: la nuova stagione dovrebbe partire con tre puntate, con la possibilità di arrivare a quattro.

Fagnani ha intanto annunciato sui social l’avvio dei provini per i cosiddetti nip, persone comuni che dovrebbero trovare spazio negli ultimi minuti delle puntate, come già sperimentato in passato.

Totti e Pellegrini, i primi nomi della nuova stagione

Il primo nome emerso è quello di Federica Pellegrini, che si racconterà a Belve. Tra gli argomenti possibili c’è anche la diatriba social con Matteo Bassetti, nata da una ramanzina che la campionessa avrebbe fatto alle sue allieve. La frase finita al centro del caso è questa:

Si gareggia anche con 40 di febbre

Quel che doveva essere uno sprone per il gruppo è diventato un confronto online con gli attacchi del noto infettivologo. Pellegrini non ha ancora risposto su Instagram e potrebbe scegliere il piccolo schermo per farlo.

Il secondo nome è quello di Francesco Totti, un obiettivo che Fagnani insegue da tempo. L’ex capitano della Roma avrebbe voglia di partecipare, ma teme le domande scomode, soprattutto sul privato e sulle relazioni con Ilary Blasi prima e Noemi Bocchi poi: per non correre rischi ha sempre declinato l’invito, almeno fino a ora. L’accordo sarebbe quasi chiuso, anche se le trattative sono ancora in corso e mancherebbe la firma. Belve non può permettersi un altro caso Mammucari, con l’ospite imbufalito che lascia lo studio.

Le tensioni con la Rai e la richiesta di rescissione

Dietro il ritorno di Belve c’è stato un’estate complicata. Fagnani è stata descritta con un piede fuori da Viale Mazzini, per una tensione con l’azienda legata soprattutto al mancato avvicendamento alla conduzione di Chi l’ha Visto?. Dopo l’addio di Federica Sciarelli, la giornalista si aspettava di essere contattata per prendere il posto della collega, e nelle ricostruzioni interne alla Rai il suo nome era finito tra i profili da valutare. La terza rete ha poi preferito puntare su Raffaella Griggi, una risorsa interna, e finora la scelta sta dando risultati.

Nelle indiscrezioni di fine agosto erano finite anche le occasioni mancate per Report, oltre a Chi l’ha Visto?. Fonti vicine alla conduttrice hanno parlato di una lettera inviata all’azienda per chiedere l’interruzione anticipata del rapporto contrattuale. Il rapporto sembrava arrivato ai minimi storici, poi i vertici hanno chiarito la posizione:

Fagnani è una risorsa preziosa della Rai, stiamo lavorando per la nuova edizione del programma

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI