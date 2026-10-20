Lunedì 19 ottobre 2026, nel daytime di Amici 26, Samurai Jay ha convocato Erness per contestargli di aver presentato come inedito un brano troppo simile a una canzone del 2021. Al centro del confronto c’è Colpa Mia, il pezzo con cui il cantante si era presentato ai provini.

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La perizia e il confronto

La contestazione non si basa soltanto su una somiglianza a orecchio: il responsabile artistico ha mostrato a Erness una perizia musicale dalla quale risulta che i due brani condividono la tonalità di si minore, lo stesso BPM e il medesimo giro armonico. Il pezzo originale sarebbe Antes de Ti, pubblicato nel 2021 da Rusherking e María Becerra. Samurai Jay ha fatto ascoltare all’allievo il suo inedito insieme al brano in lingua spagnola, poi li ha sovrapposti: l’effetto, secondo il responsabile artistico, non lascia spazio a dubbi.

La perizia non era necessaria perché è evidente, magari questa la portavi come cover riscritta da te, però se me lo porti come un inedito è un problema. Questo inedito dobbiamo fare come se non fosse mai esistito.

L’ammissione e l’ammonimento

Nel corso del confronto, Erness ha riconosciuto di essersi ispirato al brano, ma per Samurai Jay la questione resta più complessa di una semplice ispirazione, anche perché è la prima volta che nella scuola di Amici 26 emerge un caso del genere. Il responsabile artistico ha parlato di rispetto per il programma e per le regole, ricordando che si tratta di una scuola, e ha chiesto all’allievo di portare un altro inedito. Non deve più ricapitare, ha aggiunto: crede nel suo potenziale e ha intenzione di continuare a metterci la faccia.

Il pianto e il nuovo inedito

Dopo aver compreso di aver evitato la squalifica, che rischiava seriamente, Erness è scoppiato in un pianto a dirotto. Il cantante dovrà presentare un nuovo pezzo originale, mentre Colpa Mia viene messo da parte come se non fosse mai esistito.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI