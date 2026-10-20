Alfonso Gomez-Rejon dirigerà i primi due episodi di Afterlife with Archie, la serie horror che Disney+ ha messo in cantiere lo scorso luglio. Il regista sarà anche produttore esecutivo degli episodi.

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Riverdale sotto assedio dei morti viventi

La serie nasce dall’omonimo fumetto di Roberto Aguirre-Sacasa e Francesco Francavilla e porta Riverdale in una dimensione apocalittica, con la cittadina invasa dai morti viventi. A innescare il disastro è l’incantesimo di una giovane strega che si ritorce contro chi lo ha lanciato, liberando un esercito di posseduti. Archie e i suoi amici si ritrovano così a combattere per la sopravvivenza, mentre amicizie, storie d’amore e lealtà vengono messe a dura prova.

Alla produzione esecutiva ci sono Aguirre-Sacasa e Jimmy Gibbons per Muckle Man Productions, nell’ambito dell’accordo con Warner Bros. TV. Partecipano anche Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman per Berlanti Productions, legata anch’essa a Warner Bros. TV, insieme a Jon Goldwater per Archie Comics Studios.

La regia di Gomez-Rejon

Gomez-Rejon non è nuovo all’horror: ha firmato il remake di The Town That Dreaded Sundown e diversi episodi di American Horror Story, tra cui quelli della stagione Coven, che gli sono valsi una candidatura al Primetime Emmy per la regia di una miniserie o film per la televisione. Nel suo percorso figurano anche Me and Earl and the Dying Girl e la serie Hunters, oltre a una collaborazione frequente con Martin Scorsese che prosegue con Aldeas: A New Story, documentario che raccoglie l’ultima intervista davanti alla telecamera di Papa Francesco.

Oltre all’episodio pilota e al secondo episodio, il regista seguirà la serie come produttore esecutivo. La sua esperienza televisiva comprende anche Glee e più di una dozzina di episodi di American Horror Story, due dei quali nella stagione attualmente in onda. Tra i prossimi impegni ci sono la serie Apple TV Stowaway, il film The Fortress of Solitude e l’adattamento di Giant di Edna Ferber per Amazon; è rappresentato da CAA, Untitled e JSSK.

Disney+ e il calendario

Il via libera di Disney+ è arrivato nel luglio 2026 e l’uscita è attesa intorno a Halloween 2027. Per Warner Bros. TV si tratta del primo progetto destinato alla piattaforma Disney, un passaggio che amplia il perimetro dello studio televisivo.

Prima di Afterlife with Archie, altri due fumetti di Archie Comics erano diventati serie televisive: Riverdale e Chilling Adventures of Sabrina, entrambi accolti con favore. Il nuovo progetto resta comunque autonomo rispetto a Riverdale, concluso nel 2023.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI