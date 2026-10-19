Il 17 dicembre arriva su Netflix “Quiztopia”, serie originale giapponese in otto episodi che porta per la prima volta sullo schermo l’omonimo manga del 1993 firmato da Reiichi Sugimoto e Shinkichi Kato. Un’adrenalina caotica e una satira feroce, con un immaginario distopico che ribalta il rapporto tra spettacolo e potere.

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Un Paese in cui comanda il quiz

La storia è ambientata in un Giappone alternativo e surreale, dove una legge nazionale ha assegnato a un programma televisivo il ruolo di massima autorità di governo. Il meccanismo è semplice e spietato: chi affronta le prove e sopravvive al format può chiedere allo Stato qualsiasi cosa, dalle ricchezze immense alla celebrità istantanea, fino all’eliminazione fisica di un rivale, alla cancellazione dei precedenti penali o addirittura alla proprietà di un monumento nazionale. Per chi resta fuori, il destino riserva lavori forzati durissimi, trasformati a loro volta in spettacolo per milioni di telespettatori assuefatti.

L’ingranaggio comincia a scricchiolare quando KK, anima della trasmissione e principale provocatore delle masse, entra in rotta di collisione con una cellula clandestina decisa a far crollare l’intero apparato. Per dare corpo all’isteria collettiva e al delirio urbano sono state impiegate oltre ottomila comparse durante le riprese, chiamate a popolare piazze e locali incollati ai maxi-schermi, davanti a un bivio morale che interroga la coscienza di un’intera nazione.

Il presentatore e il cast al completo

Nei panni dell’istrionico conduttore c’è Takayuki Yamada, nome noto al pubblico internazionale per il successo di “The Naked Director”. Attorno a lui si muovono figure decisive per la vicenda. Riko Ishida è la misteriosa Mari, che vuole togliere la vita al presentatore. Kana Kurashina interpreta sua madre Ayako. Koji Seto è l’attivista Seiji Nanbara, mente del piano per distruggere la trasmissione. A completare il quadro ci sono Masahiro Takashima, il comandante Murakoshi a capo della squadra incaricata di eseguire le punizioni stabilite dai verdetti di gioco, Eiko Koike, la cinica produttrice Shoko Kamijo, e Renji Ishibashi nel ruolo del Primo Ministro Takeshi Gokumazawa. Nel cast recitano anche Rin Kataoka, Yuzu Aoki, Naoki Matsukawa, Yuki Imai, Shunsuke Daito, Akira Maehara, Hoshino Disco, First Summer Uika, Keiko Horiuchi e Toshinori Omi.

Dietro la macchina da presa e un manga mai adattato

Alla regia c’è Teruyuki Yoshida, che firma la sceneggiatura insieme a Maggy dopo esperienze come An Older Guy’s VR First Love e il live-action di My Brother’s Husband. Le musiche originali portano la firma di Yasunori Nishiki, mentre la produzione è affidata a The SEVEN, Inc., con Akira Morii, Hirotake Sasaki e Tomoki Takase: Morii, chief creative officer della società, ha prodotto per Netflix anche il thriller fantascientifico Alice in Borderland.

Il fumetto da cui tutto parte uscì nel 1993, all’indomani dello scoppio della bolla economica nipponica. In tutti questi anni non aveva mai ricevuto un adattamento animato né live-action, tanto da essere considerato a lungo un titolo impossibile da trasferire sullo schermo, e la richiesta cresciuta nel tempo ha spinto la Ohta Publishing Company a una nuova ristampa. Il progetto era stato annunciato dalla piattaforma nel gennaio 2025, con Yamada già indicato come protagonista. Le riprese si sono chiuse alla fine di gennaio 2026, dopo una lavorazione durata tutto il 2025, e la serie ha poi attraversato mesi di post-produzione prima dell’arrivo in catalogo. Con “Quiztopia” la piattaforma rilancia la scommessa sui racconti di giochi mortali, un filone che negli ultimi anni ha conquistato abbonati in tutto il mondo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI