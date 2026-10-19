Da venerdì 6 novembre arriva su HBO Max il trailer di Melania Rea – Oltre il caso, la serie HBO Original in quattro episodi, uno a settimana. Alla regia Stefano Mordini, davanti alla macchina da presa Maria Esposito e Daniele Rienzo.

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Il debutto dopo la Festa del Cinema di Roma

Il primo assaggio del progetto è stato mostrato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle | Serie. Mordini aveva già affrontato un delitto che ha segnato l’Italia con La scuola cattolica, il film dedicato alla strage del Circeo, e torna ora a raccontare una vicenda giudiziaria che ha diviso l’opinione pubblica. Esposito interpreta Melania, Rienzo veste i panni di Salvatore Parolisi.

Dietro la produzione ci sono Simona Ercolani e Teresa Carducci per Stand By Me, mentre l’ideazione è di Doriana Leondeff e Bianca Rondolino, che hanno scritto le sceneggiature insieme a Mariano Di Nardo e Gloria Mottarelli.

Una storia che non si ferma alla cronaca

Il punto di partenza è il 20 aprile 2011, quando il corpo di Melania Rea, ventinove anni, viene ritrovato in un bosco a Ripe di Civitella, in Abruzzo. Le indagini portano al marito, caporalmaggiore dell’Esercito, condannato in via definitiva per il delitto, e da quel momento la vicenda diventa un caso mediatico nazionale che mette al centro del dibattito il tema della violenza di genere e del femminicidio.

La serie guarda ai fatti da un’altra angolazione rispetto alla sola ricostruzione giudiziaria: attraverso il linguaggio del thriller psicologico racconta la donna, le sue aspirazioni, le dinamiche di controllo e sopraffazione che attraversavano la relazione. Melania era originaria della Campania e viveva tra le Marche e l’Abruzzo con il marito e la figlia di diciotto mesi. Per arrivare a questo ritratto la produzione ha lavorato con la famiglia Rea e si è confrontata con alcune delle figure che hanno avuto un ruolo nella vicenda: l’avvocato della famiglia, la criminologa e consulente Margherita Carlini, gli investigatori, i giornalisti che hanno seguito il caso. Accanto a personaggi reali, la narrazione affianca altri liberamente ispirati a persone realmente coinvolte. La serie ha inoltre ottenuto il patrocinio della Fondazione Una Nessuna Centomila.

La voce di Maria Esposito

Per l’attrice, che qui si misura con un registro diverso da quello dei personaggi che l’hanno resa nota al grande pubblico, il peso del ruolo è stato evidente fin dalle prime battute.

«Entrare nella sua vita, nel suo silenzio, nel dolore che l’ha portata via, è una responsabilità enorme»

Il cast comprende anche Michela Cescon, Carmen Pommella, Antonio Buonanno, Francesco Rungi e Giulia Ercolini: Pommella e Fabio De Caro danno il volto ai genitori di Melania. A chiudere la serie è la musica di BigMama, che firma Cicatrice, brano inedito che accompagna i titoli di coda dell’episodio finale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI