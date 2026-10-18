Nello studio di Tu Si Que Vales, sabato 17 ottobre, un tentativo di record Guinness si è trasformato in un attimo di paura. Il performer Battulga Battogtokh, conosciuto in tutto il mondo come Strongman Tulga, è caduto al suolo durante l’esibizione con una trave infuocata, davanti a giurati e pubblico rimasti col fiato sospeso.

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Il tonfo e lo spavento dei giurati

L’artista circense è originario della Mongolia, ma vive stabilmente negli Stati Uniti. Si guadagna da vivere unendo forza estrema e acrobazie, e alla base della sua potenza ci sarebbe anche un passato da lottatore. Nel suo curriculum figurano due Guinness World Record: uno ottenuto facendo ruotare una trave infuocata per 38 secondi sostenendola soltanto con i denti, l’altro ruotando lo stesso tronco sulle spalle per un minuto e 19 secondi. In quasi dieci anni di esibizioni televisive, tra America’s Got Talent, Britain’s Got Talent, Australia’s Got Talent e Lo Show dei Record, non gli era mai capitato nulla di simile.

Per la complessità della prova, la giuria e tutta la squadra del programma si sono spostate all’esterno. Tulga è entrato in scena con un’enorme trave infuocata, facendola girare sulle spalle per più di un minuto, poi si è fatto appendere a testa in giù e, con la sola forza della bocca, ha sollevato l’asse di legno da 60 kg. A quel punto una donna, sua assistente, si è fatta agganciare alla trave ed è stata issata in aria senza troppa fatica. Mancava poco alla conclusione, i giurati erano già pronti a commentare, quando il performer è finito a terra, proprio sopra il massiccio palo di legno ancora in fiamme. Elisabetta Canalis si è portata la mano alla bocca, mentre Luciana Littizzetto ha chiesto:

Ma si è fatto male?

Paolo Bonolis ha replicato subito: «Beh, bene di sicuro non si è fatto». I soccorsi sono entrati in azione immediatamente. Battulga è rimasto sdraiato per circa un minuto, poi si è rialzato e si è avvicinato ai giurati. Sabrina Ferilli, ancora scossa, ha commentato che quello appena visto è il numero più difficile e pericoloso mai presentato nel programma, sottolineando la forza e l’audacia di un artista che, nonostante tutto, è stato bravissimo.

Le parole di Tulga dopo la caduta

Lo strongman ha spiegato di essersi spinto oltre i suoi stessi limiti, quasi a voler giustificare l’imprevisto: con la bocca ha tenuto un peso superiore ai 100 kg, considerando il palo e l’assistente, ed era la prima volta che restava sospeso in aria con quel carico per così tanto tempo. Stava inseguendo un nuovo record, ma qualcosa non è andato come previsto.

È la prima volta che cado in vent’anni di carriera e mi dispiace che sia accaduto sul vostro palco. Può succedere, non sono un robot, sono umano. Avevo tanta ansia e molta pressione.

Per lui si è trattato del primo vero incidente davanti a un pubblico, dopo anni di esibizioni rimaste sempre sotto controllo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI