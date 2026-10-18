Domenica 18 ottobre, dalle 21:20, Canale 5 propone una nuova puntata di Racconto di una notte, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Al centro delle trame ci sono Mahir, Canfeza e i segreti che ruotano attorno a Ozan.

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La verità su Ozan

Mahir spiega alla moglie perché l’ha tenuta lontana dalla sfilata e le rivela il legame tra Ozan e Rasit. Canfeza resta sconvolta, si rende conto di essere stata manipolata e cade nello sconforto, ma Mahir la tranquillizza: insieme si promettono di non lasciare più spazio ai dubbi, restando uniti anche nei momenti più difficili. Ozan non gradisce la mossa di Mahir e si sfoga con Handan e Sare, che comincia a guardarlo con sospetto. Più tardi la ragazza cerca la riappacificazione con Canfeza e, durante il colloquio, la mette in guardia dagli atteggiamenti ambigui di Handan e Ozan, che sembrano agire nell’ombra.

Mahir e Canfeza si recano all’ospedale psichiatrico, ma Gökçe non c’è più: Ozan l’ha portata via e nascosta a casa sua, nonostante Handan fosse contraria. Sare rinviene la bambola della ragazza e la fa avere a Canfeza; insieme a Mahir, la donna capisce che Gökçe si trova nell’abitazione di Ozan. Approfittando dell’assenza dell’uomo, i due entrano in casa, senza sapere che il pericolo è in agguato.

Fidanzamenti e cerimonie

Sare si scusa con Ezra e comunica a tutti che Salih ha intenzione di chiederla in moglie. Kursat, dal canto suo, vuole che la cerimonia si tenga a casa loro. Salih conta su Mahir per la richiesta ufficiale a Kürsat, ma l’amico confessa di non sentirsi pronto, e arriva allora l’appoggio inatteso di Ferman, che si propone di andare lui dai Kilimci per ufficializzare il fidanzamento. Intanto Gulizar è ancora provata per l’incidente alla sfilata; Kursat ne attribuisce la responsabilità a Handan e promette di fargliela pagare. Afet esprime gratitudine a Süreyya per la discrezione: senza il suo aiuto, dice, non saprebbe come superare questa fase.

Süreyya combina di nascosto un incontro con l’imam che celebrerà le nozze tra Ferman ed Efsane, fissandolo nello stesso momento della promessa di Sare. A Villa Yilmaz, intanto, è atteso l’imam per la commemorazione di Sevde: i due religiosi vengono confusi l’uno con l’altro, dando vita a un parapiglia e a discussioni animate.

Una festa per il nascituro

Ferman non sta nella pelle all’idea di scoprire il sesso del bambino, così Süreyya organizza una festicciola per svelarlo. All’incontro riservato si presentano a sorpresa anche Fatma e Afet. Lo scoppio dei palloncini annuncia l’arrivo di una femmina, ma il rumore insospettisce Asaf. La situazione viene gestita con abilità e la permanenza di Efsane nella villa resta nascosta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI