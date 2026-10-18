Camilla Luddington resta nel cast di Grey’s Anatomy. Lo ha chiarito la showrunner Meg Marinis: Jo, il personaggio interpretato dall’attrice, rimarrà nella serie anche dopo le dimissioni annunciate nell’episodio inaugurale della stagione 23. In corsia non si vedrà più come prima, ma non si tratta di un addio.

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Jo resta nella serie, ma non in corsia

Dopo la puntata inaugurale in molti si sono chiesti se l’uscita di Jo dal Grey Sloan Memorial corrispondesse anche all’uscita di scena di Luddington. Marinis ha spiegato che non è così. Jo non avrà più un impiego regolare in ospedale, ma potrà comunque trovarsi nella struttura, senza lavorare turni ogni giorno come in passato. La showrunner ha precisato che la situazione non è paragonabile al sabbatico di Amelia, quando il personaggio era sparito dalla scena: Jo resterà parte della storia. Marinis ha parlato di una decisione creativa, nata dalla volontà di raccontare la realtà di ciò che Jo ha vissuto. Si vedrà l’effetto che l’allontanamento dal lavoro avrà su di lei, se rimpiangerà la scelta o se ne uscirà rafforzata. In camice, comunque, non la si rivedrà già nel secondo episodio.

Perché Jo ha lasciato il lavoro

La scelta di Jo non arriva dal nulla. Dalla quasi morte durante il parto dei gemelli avuti con Link, il personaggio non è più lo stesso: nella finale della stagione 22 aveva confessato di dubitare di voler restare in campo medico. Poi, nell’episodio inaugurale della stagione 23, ha assistito a un paziente che perdeva molto sangue, e mentre i medici operavano ha rischiato di svenire. Marinis ha spiegato che i trigger saranno chiariti meglio negli episodi successivi, ma che rivedere altre persone in quel momento critico, con lo stesso tipo di ferita che ha segnato anche lei, la riporta all’esperienza vissuta. Anche l’ascensore è stato un trigger.

Un percorso creativo, non un addio

Luddington è nel cast dalla stagione 9, dal 2012, e Jo è uno dei personaggi più longevi della serie. Nell’episodio inaugurale ha rivelato a Link di aver dato le dimissioni, lasciandolo sconvolto, mentre lui nascondeva un segreto, delle pillole trovate in casa. In passato l’attrice aveva raccontato di essersi divertita a trovare scappatoie narrative per cui Jo non dovesse finire nella lista dei possibili addii, a partire dalla nascita dei gemelli. La gratitudine per poter esplorare storie significative, comprese le sfide della maternità, resta. Marinis ha aggiunto che al momento non risultano riduzioni di episodi per gli attori e che la situazione appare abbastanza normale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI