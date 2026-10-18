Paramount+ ha rinnovato Avatar: Seven Havens per la terza e la quarta stagione lo stesso giorno in cui sono arrivati i primi tre episodi sulla piattaforma, segno della fiducia riposta nella serie animata: fino a poco prima il progetto era stato annunciato con due sole stagioni.

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Quattro stagioni per Pavi e Nisha

L’annuncio è arrivato sul palco del New York Comic-Con, in coincidenza con il debutto del 9 ottobre. A confermarlo sono stati i co-creatori Bryan Konietzko e Michael Dante DiMartino, affiancati dall’executive producer Ethan Spaulding, dal co-executive producer Sehaj Sethi e dalle voci di Saheli Khan, Aishu Devan e Major Curda. A moderare il panel è stata Janet Varney, che nella franchise ha dato la voce a Korra.

Il Libro 1 si chiama Survival e si apre con tre episodi. Seguiranno gli episodi quattro-sei il 16 ottobre, i sette-nove il 23 ottobre e i dieci-13 il 30 ottobre, dopodiché il racconto proseguirà con appuntamenti settimanali il venerdì su Paramount+.

Un rinnovo che pesa

Quando Avatar: Seven Havens era stato presentato, si parlava di due stagioni per un totale di 26 episodi. Ora l’orizzonte si allunga e la serie si allinea a La leggenda di Korra, che si è chiusa con quattro stagioni, mentre Avatar: La leggenda di Aang si era fermata a tre. Non è comune che un titolo appena sbarcato in streaming riceva un via libera così ampio, ed è ancora più raro che accada sulla base di una prima impressione tanto positiva: il debutto ha fatto registrare il 100% di recensioni positive nei punteggi aggregati, contro l’88% de La leggenda di Korra.

Il Libro 1 porta il titolo Survival perché racconta la lotta per la sopravvivenza di Pavi (Saheli Khan) e Nisha (Aishu Devan) in un mondo che teme e odia l’Avatar. Quel titolo ha però acceso anche un’altra suggestione, perché nella tradizione della saga i libri prendono il nome da tappe del percorso dell’Avatar: i sette chakra richiamati fin dai tempi di Aang potrebbero indicare un cammino lungo sette stagioni. Il finale del Libro 1 si intitola proprio Root Chakra, il primo dei sette centri di energia. Non c’è alcuna conferma ufficiale, ma l’ipotesi circolata è che ogni stagione possa corrispondere a un chakra successivo.

Un salto temporale possibile

Le registrazioni dei Libri 1 e 2 risalgono a tre anni fa, quando Saheli Khan e Aishu Devan avevano 11 anni, mentre quelle dei Libri 3 e 4 sono cominciate lo scorso febbraio. Nella storia Pavi e Nisha hanno 9 anni nel Libro 1, ma il tempo trascorso davanti ai microfoni potrebbe tradursi in un salto temporale: le nuove stagioni potrebbero mostrarle adolescenti, con un balzo in avanti che sarebbe il primo del suo genere nella franchise. Durante il New York Comic-Con sono state mostrate anche alcune concept art con le due protagoniste sensibilmente più grandi, un indizio che l’ipotesi resta sul tavolo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI