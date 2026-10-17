Si gira in Francia la quarta stagione di The White Lotus, la prima della serie ambientata nel Paese. Due hotel della Costa Azzurra sono stati trasformati in altrettante sedi del resort immaginario creato da Mike White, con il debutto previsto su HBO Max nella prima metà del 2027.

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Due hotel della Costa Azzurra diventano set

La lavorazione, iniziata ad aprile, è ormai nella sua fase conclusiva. Il nuovo capitolo della serie antologica mette in scena due strutture: l’Airelles Château de la Messardière a Saint-Tropez, ribattezzato White Lotus du Cap, e l’Hôtel Martinez a Cannes, che nella finzione prende il nome di White Lotus Cannes. Al Martinez la trasformazione si nota subito, con arredi e oggetti di scena allestiti nell’atrio che portano il logo del resort: un logo che, stando alle immagini dal set, sembra essere stato ridisegnato per l’occasione. A delimitare le aree di lavorazione ci sono cartelli con un avvertimento piuttosto esplicito:

This is a fragile movie set, please do not touch or move any set elements.

Il château di Saint-Tropez ha una storia che precede di molto la serie: fu costruito nell’Ottocento dal commerciante di brandy Gabriel Dupuy d’Angeac come regalo di nozze per la figlia. Nel 2019 la proprietà è passata alla Airelles Collection, che l’ha ristrutturata a fondo prima della riapertura nel 2021. Oggi dispone di 28 camere e 71 suite, di una villa privata e di una spa. Ci sono anche cinque ristoranti, l’accesso alla spiaggia con transfer in Rolls-Royce, attività sportive e un campo per bambini. Per dormirci, le suite vanno da circa 2.700 euro a notte fino a circa 7.200 euro e oltre.

Cambia anche il rapporto con le strutture che avevano ospitato le prime tre stagioni, girate soprattutto in alberghi del gruppo Four Seasons: la partnership di marketing con la catena non è stata rinnovata in vista del nuovo capitolo.

Una settimana al Festival di Cannes

La quarta stagione segue un nuovo gruppo di ospiti e di dipendenti del White Lotus nell’arco di una settimana, con la vicenda che si svolge durante il Festival di Cannes. L’Hôtel Martinez, sulla Promenade de la Croisette, è uno dei punti di ritrovo per celebrity e dirigenti durante la rassegna, una cornice che si sposa bene con la satira sociale della serie.

Le location della stagione comprendono Cannes, Saint-Tropez e Monaco. Le riprese toccano anche Parigi, ma la storia resta lungo la Costa Azzurra. La produzione accompagna il festival per tutta la sua durata, mentre il cast è atteso sulla Croisette per tre o quattro giorni nella seconda settimana, con almeno un passaggio sul red carpet.

Un cast sempre più affollato

Come in ogni capitolo, White ha messo insieme un gruppo di interpreti in buona parte nuovo. Nella prima stagione sono passati dal resort Sydney Sweeney, Murray Bartlett, Lukas Gage e Jennifer Coolidge. Coolidge è tornata poi con Aubrey Plaza e Theo James nella seconda. Alla terza si sono aggiunti, tra gli altri, Aimee Lou Wood, Carrie Coon, Leslie Bibb, Walton Goggins, Michelle Monaghan, Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger e Parker Posey.

Per la stagione francese sono stati confermati Laura Dern, Vincent Cassel, Steve Coogan, Sandra Bernhard, Chris Messina, Alexander Ludwig, Ari Graynor, Marissa Long e Caleb Jonte Edwards, insieme a Helena Bonham Carter e Kumail Nanjiani. Completano il cast anche Dylan Ennis, AJ Michalka, Chloe Bennet, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer e gli attori francesi Corentin Fila, Nadia Tereszkiewicz e Laura Smet.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI