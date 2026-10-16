Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale della sesta stagione di The Chosen. Le immagini anticipano il passaggio più drammatico dell’intera serie, la crocifissione di Gesù, interpretato da Jonathan Roumie. Gli episodi inediti arriveranno il 15 novembre 2026 nei Paesi annunciati, mentre la conclusione della stagione avrà una distribuzione cinematografica nel 2027.

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Cosa si vede nel trailer

Diffuso il 15 ottobre, il filmato dura circa due minuti e mezzo e copre le ultime ventiquattro ore di vita del protagonista, dalla flagellazione all’arresto, dai processi alla salita verso il Calvario, fino alle frasi pronunciate sulla croce. Il racconto insiste sulle conseguenze delle scelte religiose e politiche che portano alla condanna, seguendo quella giornata attraverso gli occhi di chi ama Gesù e di chi lo vede come una minaccia.

La prospettiva corale, che ha costruito il successo della serie, resta centrale anche in questa fase: accanto agli episodi più noti dei Vangeli trovano spazio le reazioni emotive e i conflitti degli altri personaggi. Dopo cinque stagioni dedicate alla vita quotidiana, agli insegnamenti e ai legami personali del protagonista, il dramma storico creato da Dallas Jenkins affronta ora gli eventi della Passione con un taglio intimo, che dà peso a quanto quelle ore pesano su chi ha camminato accanto a Gesù fin dall’inizio.

Il calendario tra streaming e sale

La sesta stagione si compone di sei episodi destinati allo streaming. I primi tre escono il 15 novembre 2026, i restanti seguono con cadenza settimanale fino al 6 dicembre. Il racconto culmina poi al cinema con The Chosen: Crucifixion, previsto in sala dal 12 marzo 2027 nei mercati annunciati: una strategia distributiva insolita, che riserva alla crocifissione uno spazio proprio senza staccarla dal percorso emotivo costruito negli anni precedenti.

Oltre agli Stati Uniti, la nuova stagione sarà visibile su Prime Video in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Africa subsahariana, Regno Unito e America Latina. In Italia la scheda della serie è presente sulla piattaforma con la dicitura «Presto disponibile»: la finestra indicata resta il 15 novembre 2026, in linea con il resto del mondo, ma la pagina nostrana non riporta ancora una conferma esplicita del giorno di debutto. Anche sull’uscita cinematografica del finale mancano per ora dettagli sulla distribuzione italiana.

Cast, riprese a Matera e progetti futuri

Alla guida del progetto resta Dallas Jenkins, creatore e produttore esecutivo. Nel cast tornano, accanto a Roumie, Elizabeth Tabish, Shahar Isaac, Paras Patel e Noah James, insieme a George H. Xanthis nei panni di Giovanni, Vanessa Benavente in quelli di Maria, Luke Dimyan in quelli di Giuda e Richard Fancy in quelli di Caifa. Il conflitto tra le diverse letture degli eventi, quella delle autorità religiose, dei Romani e dei seguaci, sarà il motore della stagione: serve a raccontare non solo la condanna, ma anche il significato che ciascun gruppo attribuisce alle azioni di Gesù.

Le scene della crocifissione sono state girate a Matera, in Italia, nel giugno 2025, e hanno impegnato il cast per tre settimane. Al termine delle riprese, in una conferenza stampa in Vaticano, Jenkins ha descritto così quel periodo:

le più impegnative e difficili di tutto il filming

Il futuro della serie è già scritto: la settima stagione, che chiuderà il racconto concentrandosi sulla risurrezione, ha terminato le riprese ma non ha ancora una data di uscita. Dopo la conclusione di The Chosen, Jenkins ha in programma una nuova serie dedicata a Mosè, articolata su tre stagioni. L’accordo con Amazon MGM Studios comprende i diritti teatrali e in streaming per le ultime due stagioni, la sesta e la settima. Da quando è approdata sulla piattaforma nel 2025, The Chosen è stata tra le serie di maggior successo di Prime Video, stabilmente ai vertici delle classifiche con centinaia di milioni di visualizzazioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI