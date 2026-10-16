Simona Ventura torna a parlare di Barbara d’Urso e di Ballando con le Stelle, e stavolta lo fa senza troppi giri di parole. Ospite de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa sul Nove, racconta che davanti alla pista da ballo il clima è sì bellissimo, ma attraversato da vecchie ruggini e tensioni.

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Il clima a bordo pista

Al tavolo del Nove, in questa stagione in onda in prima serata ogni mercoledì (in passato arrivava in coda alla domenica), la conduttrice si è seduta accanto a Nina Zilli e ha ricordato i propri impegni, dato che nello show di Rai Uno assegna il tesoretto insieme a Francesca Fialdini. È stato Fabio Fazio a chiederle come si trovi lì e che aria si respiri tra i concorrenti.

La prima risposta è stata entusiasta. Poi, davanti all’insistenza del conduttore, Ventura ha ammesso che non tutto fila liscio.

Dipende, il clima a volte è bello, ma anche di tensione. Perché ci sono delle vecchie ruggini, delle vecchie acredini, verso delle persone qui presenti.

Nessun nome è stato fatto, ma seguendo le prime puntate il pensiero corre inevitabilmente a Barbara d’Urso, con cui il confronto è aperto fin dal debutto. La stessa Ventura ha ricordato che, prima di lei, a ballare con Pasquale La Rocca era stata proprio Nina Zilli.

Qui con noi c’è Nina Zilli, che è stata una delle compagne di viaggio di Pasquale La Rocca, è arrivata prima di Barbara d’Urso.

Il botta e risposta con Barbara d’Urso

Gli attriti non sono una novità di questa intervista. Già nella prima puntata Ventura aveva stuzzicato la collega, accusandola di essere un po’ gelosa di Pasquale La Rocca e Ornella Muti, e la replica era arrivata infastidita.

Guarda, io non sono venuta qui a fare le battutine e le cosine e i retroscena, non capisco di cosa dovrei essere gelosa.

Sul debutto della d’Urso al tavolo pesa anche una serata un po’ sottotono, tra autocitazioni, richiami a Mediaset e la prima polemica con la Ventura. L’occasione è stata l’esibizione di Ornella Muti con il suo ballerino Pasquale La Rocca: la nuova giurata è stata l’unica del tavolo a non convincersi pienamente, sottolineando la mancanza di passione nella prova. Un particolare che difficilmente sfugge, considerando che nella scorsa edizione La Rocca era il ballerino della d’Urso.

Nella seconda puntata Ventura è tornata sulla questione, spiegando che la sua voleva essere soltanto una battuta. La risposta era arrivata arrabbiata.

Che eri gelosa l’ho detto io. Ho detto che eri gelosetta, ma senza rancore Barbara. La mia voleva solo essere una battuta. Ci conosciamo da una vita io e te… era una cosa giocosa.

La replica della d’Urso è arrivata piccata, con l’aria di chi sapeva che prima o poi qualcuno avrebbe cercato lo scontro per far nascere un caso.

No, no, no, io capisco… comprendo che questo è il momento clou di questa serata. Tu hai fatto una battuta e io ho solo detto che non mi è arrivata la passione tra Pasquale e Ornella. Qual è il dramma? Perché tirate fuori la gelosia?

Il colpo di scena è arrivato sul finale, al momento di consegnare il tesoretto a Ornella Muti e Pasquale La Rocca, con un’ultima frecciata alla collega.

Il mio tesoretto va, con buona pace di Barbara Ciao Come Sto D’Urso, a Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

Un soprannome e una distanza che viene da lontano

Quel Barbara Ciao Come Sto D’Urso non è stato buttato lì a caso. Con quel soprannome Ventura punta il dito contro il modo in cui la collega ama mettersi al centro della scena, richiamando l’idea che tenda a riportare ogni discorso sulle proprie esperienze personali.

Sull’origine della distanza c’è chi ha ipotizzato che alla base ci siano vicende sentimentali mai chiarite, magari un uomo conteso, pur senza elementi sufficienti per dire che sia questa l’unica spiegazione. Prima del debutto di questa edizione, la stessa Ventura aveva parlato di pace con Barbara e di felicità nel ritrovarla in tv.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI