Samuel L. Jackson guida Frisco King, la nuova serie crime di Taylor Sheridan, che debutta su Paramount+ il 18 dicembre 2026 con due episodi insieme. Lo spin-off di Tulsa King si sposta in Texas, dove un gangster navigato punta a costruirsi un impero criminale tutto suo.

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Il teaser e il debutto su Paramount+

La piattaforma ha annunciato la data ufficiale accompagnandola con un primo teaser, che anticipa il tono della produzione e conferma una partecipazione speciale di Sylvester Stallone. Dopo il debutto del 18 dicembre con due episodi, il ritmo diventa settimanale, con un nuovo appuntamento ogni venerdì.

Nelle immagini Samuel L. Jackson veste i panni di Russell Lee Washington Jr., mentre accanto a lui Dwight Manfredi, il personaggio di Stallone, lo esorta ad allargare il più possibile il proprio giro criminale. Esplosioni, scontri e confronti violenti accompagnano le prime sequenze, che tengono l’energia di Tulsa King cambiando però protagonista e ambientazione. Il registro resta quello di una crime comedy, con un cast più acerbo di quello che circonda Dwight a Tulsa.

Chi è Russell Lee Washington Jr. e chi gli sta accanto

Il protagonista muove da New Orleans con l’obiettivo di allargare il proprio giro criminale fino a Frisco, nei sobborghi del Texas. Mette insieme un gruppo eterogeneo, formato da un ragazzo ambizioso da prendere sotto la sua ala, un autista di fiducia e una rete in crescita di collaboratori stravaganti. Il territorio offre occasioni, ma nasconde anche pericoli che Russell non aveva messo in conto.

Jackson non arriva del tutto nuovo a questo universo: aveva già fatto la sua comparsa nella terza stagione di Tulsa King, al nono episodio, dove si è delineato il legame tra Russell e Dwight. Tra i due c’è un passato in carcere e un’amicizia che resterà centrale anche nello spin-off. Sullo sfondo c’è una storia di ordini rifiutati: Russell era un sicario della mafia di New York, mandato a eliminare Dwight, e invece si è lasciato ispirare da quello che accadeva intorno a lui, scegliendo di puntare su un impero tutto proprio nel sud del Paese.

Accanto a Jackson recitano Asa Germann, Kai Caster, Lilah Pate e Savanna Gann. Germann è Teddy, uno studente universitario brillante e scaltro che lascia gli studi e cattura l’attenzione di Lee. Caster interpreta Keith, un parcheggiatore gentile che lavora al Sandman Hotel. Pate è London, una cheerleader del posto che Lee recluta e che non esita a servirsi del proprio aspetto per ottenere quello che vuole. A luglio 2026 si sono aggiunti in ruoli ricorrenti Tom Pecinka, nei panni di Ryland, uomo d’affari e festaiolo, e Arturo Del Puerto, nei panni di Hector, giardiniere ambizioso al lavoro in un quartiere benestante di Frisco. Stallone compare come guest star, a tenere il filo con la serie madre.

Da NOLA King al Texas, e il calendario con Tulsa King

Il progetto ha cambiato più volte pelle. Annunciato in origine con il titolo NOLA King e pensato per New Orleans, con Dave Erickson come showrunner e autore del pilot, è stato ripensato dopo l’uscita di Erickson nel luglio 2025: l’azione si è spostata in Texas e Taylor Sheridan ha finito per scrivere di persona tutti gli otto episodi. La regia è stata divisa tra Christina Alexandra Voros e Michael Friedman, quattro episodi a testa, con Voros al timone del pilot. Un nuovo showrunner non è stato annunciato.

Dietro la produzione ci sono Paramount Television Studios e 101 Studios. Nella lista dei produttori esecutivi figurano Jackson, Stallone e Sheridan, insieme a David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, LaTanya Richardson Jackson e Keith Cox. Matt Thunell, presidente di Paramount Television Studios, ha commentato:

Siamo onorati che Taylor Sheridan scriva la prima stagione di Frisco King e dia vita all’iconico personaggio di Samuel L. Jackson. Il fatto che scriva tutti gli episodi con la sua voce unica sarà un regalo per i fan di Tulsa King e per il pubblico di tutto il mondo.

Il calendario sembra studiato per non lasciare buchi: la quarta stagione di Tulsa King esordisce oggi, 16 ottobre 2026, e si chiude il 18 dicembre, proprio quando escono i due episodi d’apertura di Frisco King. Chi segue Dwight Manfredi può quindi passare senza pause alle vicende di Russell Washington. Per Tulsa King è già arrivato il rinnovo, con una quinta stagione in programma, mentre Sheridan resta impegnato su più fronti, da Landman a The Madison fino a Lioness. Nei mercati annunciati la serie arriverà su Paramount+ il 18 dicembre 2026; resta da capire se la distribuzione italiana seguirà lo stesso calendario internazionale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI