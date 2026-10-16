Giovedì 22 ottobre 2026, alle 21:30, su Rai 1 torna Doc – Nelle tue mani con la quarta puntata della stagione: due nuovi episodi, Mostri e Pinocchio, e Luca Argentero di nuovo nei panni di Andrea Fanti.

Nella serie è passato un anno da quando il primario di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano ha scelto di restare accanto ad Agnese, l’ex moglie ammalata di mesotelioma. Dopo il colpo di pistola che gli aveva cancellato dodici anni di memoria, Fanti ha ricostruito una versione di sé più salda e sorprendente di quanto si potesse immaginare, ma le difficoltà non sono finite.

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Mostri, il settimo episodio

Riccardo si trova davanti una ragazza che si chiude nel silenzio e non vuole raccontare niente di sé, e capire cosa nasconde è solo una delle sue grane: la gelosia verso Matteo e Martina gli rende complicato anche il ruolo di tutor, e la lucidità vacilla proprio mentre le dinamiche personali si intrecciano con quelle professionali.

Intanto in reparto arriva Pietro, il nipote di Damiano, e per lo zio è un colpo duro: le condizioni di salute del ragazzo lo gettano nello sconforto. Giulia prova a stargli accanto come può, ma deve fare i conti anche con l’ennesima lite tra Campigli e Andrea, che scalpita per tornare in corsia tra i pazienti.

Pinocchio, l’ottavo episodio

Andrea non molla la sua crociata contro il Direttore Sanitario. Il ricovero di una parente di Stefano gli offre l’occasione che aspettava: quello che emerge dal passato di Campigli diventa la leva giusta per portare alla luce i segreti che il direttore tiene nascosti. Nel frattempo, a complicare tutto, Campigli si avvicina sempre di più a Giulia.

Per Riccardo, invece, arriva in corsia un nuovo paziente che tutti celebrano come un eroe, esattamente come capita a lui.

Quando e dove vedere la quarta puntata

L’appuntamento è per le 21:30 di giovedì 22 ottobre su Rai 1. Il secondo episodio della serata, Pinocchio, prende il via alle 22:45. Chi preferisce seguire la fiction da un altro dispositivo può contare sulla diretta streaming su RaiPlay.

La quarta stagione conta sedici episodi distribuiti in otto serate, con Luca Argentero di nuovo protagonista. L’attore ha raccontato in più occasioni che questo capitolo sarebbe stato l’ultimo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI