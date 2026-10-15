Il cast di Rose Hill, la serie romantica di Prime Video tratta dai romanzi di Elsie Silver, si allarga: undici attori hanno firmato per il progetto, tra loro Paul Raci e Carmela Zumbado.

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Gli undici nuovi ingressi nel cast

Raci, visto in Sing Sing e Sound of Metal, sarà Clyde. John Ralston, già in Virgin River e Ginny & Georgia, vestirà i panni di Andy, mentre a Kathleen Duborg (Happy Face, The Outer Limits) tocca il ruolo di Greta Belmont. Nikki Rae Hallow (Anna Pigeon, Range Roads, Dusk & Dawn) interpreterà invece Mia.

Il gruppo si completa con Woody Jeffreys (Fubar, John Tucker Must Die, Supernatural) nel ruolo di Ford Grant Sr. e Carmela Zumbado (You) in quello di Erika. Karin Konoval (Tracker, Kingdom of the Planet of the Apes) sarà Doris, Alvina August (Invasion) vestirà i panni di Christina e David A. Kaye (Private Eyes West Coast) sarà Elliot. Chiudono la lista Anthony Konechny (Wild Cards), che interpreterà Ryan, e Magda Apanowicz (The Hollow Church), che darà il volto a Marilyn.

La storia e chi c’era già

Al centro della vicenda ci sono due amici e vicini di casa: West Belmont (Jake Weary), allevatore con il terrore di legarsi, e Ford Grant (Sean O’Pry), proprietario di un’etichetta discografica dal carattere cupo, soprannominato il miliardario più affascinante del mondo, che da tempo nutre un debole per Rose (Hannah Galway), sorella di West. Quando nella ruvida cittadina di montagna arriva la star country-pop Skylar Stone (Sadie Dickerson), la temperatura si alza parecchio. O’Pry è un modello statunitense noto al grande pubblico per la sua apparizione nel video di Blank Space di Taylor Swift.

La serie è ambientata in una città di montagna canadese e adatta i romanzi Wild Love, Wild Eyes, Wild Side e Wild Card. Prima di questi undici arrivi, la produzione aveva già annunciato cinque nomi: Siobhan McGroarty, Sophia Reid-Gantzert e West Mulholland come series regular, con Gigi Zumbado e Curtis Hamilton in veste di guest star ricorrenti. La prima interpreta Tabitha, personaggio che diventerà protagonista di Wild Side, mentre Hamilton è Bash Rousseau, il protagonista maschile di Wild Card.

Chi lavora dietro la macchina da presa

Heidi Cole McAdams, già dietro a The 100 e Death and Other Details, è sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva. Marc Webb, regista di Gifted e (500) Days of Summer, dirige l’episodio pilota e il secondo e si occupa anche della produzione esecutiva. Per Temple Hill compaiono Wyck Godfrey, Marty Bowen e James Seidman, con Annika Patton come co-produttrice esecutiva; tra i produttori esecutivi figura anche Elsie Silver.

Il progetto è realizzato da Amazon MGM Studios con Temple Hill e le riprese si stanno svolgendo in Canada. Non è stata comunicata una data di uscita, anche se circola l’ipotesi di un debutto nel 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI