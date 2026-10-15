Tre nuovi volti noti si aggiungono al cast di Abbott Elementary. Miranda Cosgrove, Edi Patterson e Ali Wong compariranno come guest star negli episodi in arrivo della sesta stagione, ma sui personaggi che interpreteranno non si sa ancora nulla.

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Le guest star della sesta stagione

I dettagli sui ruoli delle tre attrici restano riservati, ma la scuola di Philadelphia ha già dimostrato di saper aprire le porte a nomi importanti. Quest’anno la stagione è partita con le incursioni di diverse stelle dei 76ers, tra cui Tyrese Maxey, Jaylen Brown e VJ Edgecombe. Negli anni sono passati di lì anche il battitore dei Phillies Kyle Schwarber e i giocatori degli Eagles Jason Kelce, Jalen Hurts e Brandon Graham, oltre a Bradley Cooper e Questlove, tutti nei panni di se stessi. Ad altri interpreti, come Ayo Edebiri, Taraji Henson e Leslie Odom Jr., sono invece toccati personaggi di finzione, tra familiari, amici e avversari del distretto scolastico.

Cosgrove l’abbiamo vista di recente in The Wrong Paris su Netflix, accanto a Pierson Fode. Il ruolo che l’ha resa celebre resta però quello di Carly nella serie Nickelodeon iCarly, candidata agli Emmy e andata avanti per sei stagioni, oggi tra i titoli più visti sulla piattaforma. L’attrice è anche produttrice esecutiva e protagonista del reboot per Paramount+, ormai alla terza stagione.

Patterson ha alle spalle quattro stagioni di The Righteous Gemstones su HBO, dove ha interpretato Judy Gemstone guadagnandosi nel 2026 una candidatura ai Critics Choice come miglior attrice in una serie comedy, e dove ha lavorato anche come sceneggiatrice e consulente di produzione. Tra i suoi impegni recenti figurano la commedia Brian, presentata al SXSW Film & TV Festival 2026, e la serie animata Netflix DANG!. La vedremo poi al fianco di Cameron Diaz in Bad Day, in arrivo l’11 dicembre, e in The Girlfriend, diretto da Natalie Morales.

Ali Wong, che ha contribuito al lancio di Beef su Netflix, è nota soprattutto per gli speciali stand-up Baby Cobra, Hard Knock Wife e Don Wong. Il quarto, Ali Wong: Single Lady, è uscito nel 2024. Più avanti quest’anno presterà la voce da protagonista nel film animato Netflix Steps.

Una centesima puntata a Disneyland

Quella in corso è una stagione importante: la centesima puntata arriverà intorno al finale d’autunno, e le riprese si sono svolte di recente a Disneyland, ad Anaheim. Non è ancora chiaro come gli insegnanti, e forse anche gli studenti, faranno il viaggio da Philadelphia alla California, ma la storia dovrebbe cominciare a dipanarsi negli episodi che portano alla metà della stagione.

Il debutto è andato in onda su ABC mercoledì 7 ottobre, nel palinsesto autunnale 2026, e la serie occupa la fascia delle 20:30, ora della costa Est, subito dopo Scrubs e prima di Celebrity Jeopardy!. Il secondo episodio si intitola Check-Ins e segue Gregory (Tyler James Williams) mentre cerca di destreggiarsi tra i suoi due incarichi. Nel frattempo Jacob (Chris Perfetti) e Melissa (Lisa Ann Walter) faticano a trovare un compromesso, Barbara (Sheryl Lee Ralph) gestisce una situazione delicata con una studentessa e Janine (Quinta Brunson) fa il punto con Courtney.

Gli ascolti, intanto, tengono: la media nel Nord America si attesta sui 2,4 milioni di spettatori, il dato più alto della rete per una serie comedy.

Nuovi incarichi a scuola

Le tre ospiti arrivano mentre l’istituto attraversa qualche cambiamento. Gregory è stato promosso vicepreside, un ruolo che si aggiunge a quello in aula, e Melissa si sta affermando come rappresentante sindacale degli insegnanti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI