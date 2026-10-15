Torna giovedì 15 ottobre, in prima serata su Italia 1, una nuova puntata de Le Iene, affidata a Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Paola Turci e Francesca Michielin salgono sul palco come ospiti. Il programma si può seguire anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity, con avvio intorno alle 21:15.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il caso degli embrioni al San Paolo di Napoli

Il servizio firmato da Riccardo Spagnoli, con Roberta Rei, ripercorre una vicenda drammatica che ha per centro il reparto di Procreazione Medicalmente Assistita dell’ospedale San Paolo, a Napoli. Una coppia che desiderava un secondo figlio decide di utilizzare uno dei cinque embrioni congelati conservati nella struttura e il percorso va a buon fine: nasce una bambina. La serenità però dura poco, perché il gruppo sanguigno della neonata appare incompatibile con quello dei genitori. Sarà poi l’esame del DNA a confermare che la piccola non è figlia biologica della coppia.

Per fare luce su quanto accaduto, l’inviata raccoglie anche le testimonianze di altre coppie che attendono di poter utilizzare i propri embrioni crioconservati, al momento bloccati, e rivolge le proprie domande al direttore dell’ospedale San Paolo, all’ex primario ginecologo del reparto di PMA e ai vertici dell’Asl Napoli 1 Centro.

Due minorenni individuati per le aggressioni della banda della minicar

Sul fronte della cronaca, sono stati individuati i due minorenni, di 16 e 17 anni, ritenuti responsabili delle aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar, che ha seminato il panico a Roma. Le vittime sono sette, tra loro anche l’attore Davide Iacopini, operato due volte e ancora ricoverato in condizioni gravi. Daniele Bonistalli e Riccardo Messa ricostruiscono l’accaduto nel loro servizio.

L’approfondimento sulle calamità naturali

Matteo Viviani firma un’analisi dedicata alle calamità naturali, che parte dai recenti eventi atmosferici che hanno colpito duramente ampie zone della penisola. Il focus è sul dissesto idrogeologico e sull’emergenza che ne è derivata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI