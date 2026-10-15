Il cast di The Challenger si allarga ancora. La miniserie di Prime Video dedicata al disastro dello shuttle, con Kristen Stewart e Will Arnett nei ruoli principali, accoglie undici nuovi interpreti in parti ricorrenti.

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Chi entra nel cast

Nei panni dell’astronauta Ellison Onizuka troviamo Daisuke Tsuji, mentre Dennis Flanagan interpreta Jim Bagian. David Shae è Dick Scobee, Devyn Tyler è Cheryl McNair ed Ellen Tamaki è Lorna Onizuka. Allie McCulloch veste i panni di June Scobee, Lio Tipton quelli di Molly e Chelle Ramos quelli di Sylvia Salinas.

Michael Milligan interpreta Steven McAuliffe. Ned Vaughn è Neil Armstrong e Jamie Lee Dunn è Christa McAuliffe.

Chi c’era già

Kristen Stewart interpreta Sally Ride, la prima donna americana a volare nello spazio, mentre Will Arnett è George Abbey, il dirigente della Nasa che curava le assegnazioni degli astronauti e che viene spesso descritto come l’artefice del corpo astronautico moderno, compresa la missione del 1983 che portò Ride in orbita. Accanto a loro Danny Huston è William Rogers, Sofia Black D’Elia è Judy Resnik, Paul Sparks è Larry Mulloy e Boris McGiver è William “Bill” Lucas.

Shea Whigham interpreta Roger Boisjoly, William Fichtner il fisico premio Nobel Richard Feynman, Kevin Carroll il fisico Arthur Walker ed Eric Lange il generale Donald Kutyna. Adelaide Clemens veste i panni dell’astronauta Rhea Seddon, Louisa Jacobson quelli di Tam O’Shaughnessy, compagna di Sally Ride, e Hunter Burke quelli dell’astronauta Steve Hawley.

Il disastro, il libro e la produzione

La serie prende spunto dal libro che Meredith E. Bagby ha pubblicato nel 2023, The New Guys, e ripercorre gli eventi che precedono il disastro del Challenger, l’inchiesta che ne seguì e il cammino di Sally Ride, che della commissione Rogers fece parte.

Il 28 gennaio 1986 lo shuttle si disintegrò 73 secondi dopo il decollo da Cape Canaveral, in Florida, e morirono tutti e sette i membri dell’equipaggio.

Maggie Cohn ha creato la serie e ne è scrittrice, showrunner e produttrice esecutiva, mentre James Hawes firma la regia e la produzione esecutiva. Tra i produttori esecutivi figurano anche Kyra Sedgwick, Valerie Stadler e Meredith E. Bagby per Big Swing Productions, Kristen Stewart con Dylan Meyer e Maggie McLean per Nevermind Pictures, e Darryl Frank con Justin Falvey per Amblin Television.

Per Stewart si tratta del primo ruolo continuativo in una serie televisiva o in streaming. Il progetto era stato rivelato nel 2024 e il via libera è arrivato a marzo. Una data di uscita non c’è ancora, anche se in alcune schede di programmazione la serie è indicata in modo provvisorio per il 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI