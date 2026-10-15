Prime Video ha diffuso il primo teaser trailer di Bloodaxe, la serie in otto episodi ambientata nell’universo delle leggende norrene, in arrivo sulla piattaforma il 20 gennaio 2027. Prima ancora di quel debutto, il servizio ha già confermato il rinnovo per una seconda stagione, le cui riprese sono in corso in Irlanda.

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Erik il Sanguinario e la Madre dei Re

La prima stagione, ambientata nella Norvegia del decimo secolo, si apre con due dei personaggi più celebri e temuti di quell’epoca storica: Erik Bloodaxe, interpretato da Xavier Molyneux, e la sua fiera consorte Gunnhild, nota come la “Madre dei Re”, a cui dà il volto Jessica Madsen. Il racconto segue la loro ascesa rapidissima al potere. Decisi a conquistare il trono di Norvegia, i due si muovono in una terra lacerata da rivalità implacabili, alleanze mutevoli e tradimenti sanguinosi, mentre l’ombra della guerra e un’ondata di caos minacciano l’intero regno. Lo scontro finisce per trascinare nelle ostilità i sovrani più spietati della Scandinavia e persino un potente re inglese, dando forma a una saga vichinga attraversata da suggestioni magiche.

Accanto ai due protagonisti troviamo Levi Miller nei panni di Haakon, fratellastro minore di Erik, insieme a Karlis Arnolds Avots, Rod Hallett, Alina Tomnikov, che interpreta Greta, una scudiera con il potere segreto di trasformarsi nella Veggente, Sisse Marie e Rune Temte, rispettivamente regina e re di Danimarca, e Jesper Christensen. Alla sceneggiatura e alla guida produttiva c’è Michael Hirst, già ideatore di Vikings, affiancato come showrunner dal figlio Horatio Hirst. Il comparto esecutivo comprende Morgan O’Sullivan per O’Sullivan Productions, Steve Stark per Toluca Pictures, Arturo Interian, John Weber e Sheila Hockin.

Il teaser presentato al Comic Con di New York

Il primo sguardo alla serie è arrivato insieme alla data di uscita lo scorso 9 ottobre, durante il New York Comic Con, dove il panel dedicato ha portato i presenti nel mondo della Norvegia del X secolo. Tutti e otto gli episodi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Una seconda stagione già in lavorazione

Prime Video ha dato il via libera alla seconda stagione ancora prima del debutto della prima, segno della fiducia riposta nel progetto. Le riprese sono cominciate a luglio 2026 in Irlanda e nel mese di agosto sono stati annunciati nuovi ingressi nel cast: Gard Løkke come membro fisso, Melina Åkerman, Kieran Bew, Sebastian Bull e George Burgess in ruoli ricorrenti.

Lo sviluppo della serie era stato avviato nel marzo 2025, quando si è saputo che Michael Hirst e il figlio Horatio stavano lavorando a un progetto storico per la piattaforma. Le riprese della prima stagione sono iniziate a giugno 2025 a Wicklow, in Irlanda, con Frederick E.O. Toye designato alla regia degli episodi iniziali.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI