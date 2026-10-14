Da lunedì 19 a sabato 24 ottobre Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 con sei giorni di puntate in cui i soldi e il divorzio tengono banco. Omer si ritrova a maneggiare somme che non gli appartengono, tra Tayfun e uno zaino scambiato per errore, mentre Akif e Nebahat arrivano alla resa dei conti. In mezzo, la scuola organizza un’asta di beneficenza che accende gli animi.

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Omer, i soldi di Tayfun e uno zaino scambiato

Il nuovo impiego accanto a Tayfun sembra finalmente dare una svolta. Omer riesce a garantire in famiglia pasti più abbondanti e a concedersi il primo vero appuntamento con Susen, ma i problemi economici restano, e a casa dello zio nessuno riesce a stare dietro alle rate del prestito bancario.

Mercoledì l’aria si fa pesante: mentre accompagna gli scagnozzi del capo a riscuotere un debito, il ragazzo sventa una tragedia e salva loro la vita, intervenendo prima che gli uomini di Ahmet li colpiscano con un coltello.

Venerdì Omer comincia a spendere con una disinvoltura che insospettisce Asiye, che lui distrae con un regalo. Poi la giornata precipita: il capo gli chiede di recuperare del denaro da consegnare a scuola, ma nel suo zaino i soldi non ci sono più, perché qualcuno lo ha preso per errore. Sono le centomila lire affidategli da Tayfun, e con Asiye, Aybike e Ogulcan parte una ricerca affannosa.

A trovare il denaro è Harika, che comincia a spenderlo senza freni. La sua giornata finisce male: aggredita da uno sconosciuto, per difendersi gli sferra un colpo alla testa con un sasso. Sabato la ragazza è nei guai fino al collo: il denaro consegnato a Omer dal suo capo, scambiato per quello di Tolga, è ormai dilapidato, e arriva anche una visita in questura dopo essersi difesa da un ladro. Omer riesce però a pattuire con il creditore il pagamento del debito a rate, mentre Asiye continua a non fidarsi né del fratello né del misterioso capo.

Akif, Nebahat e l’accordo di divorzio

Tutto riparte lunedì, quando Akif passa da casa a prendere alcuni vestiti. Nebahat, che crede che il marito si sia già trasferito dall’amante Suzan, va su tutte le furie. Poco dopo è Doruk a raccontarle come stanno davvero le cose: tra Akif e Suzan non c’è nessuna nuova relazione, e la donna capisce di aver mandato via il marito per un malinteso.

L’equivoco non ferma però la corsa verso la separazione. Akif mette al corrente Suzan della sua intenzione di chiudere il matrimonio con Nebahat e, il giorno dopo, si presenta dalla moglie con l’accordo di divorzio da firmare. La donna rimane di stucco davanti alla fretta dell’uomo e intuisce che il vero motivo è Suzan.

In casa di Orhan il clima non è migliore: Sengul mette in tavola un pranzo abbondante per tutti, sperando di riconquistare il marito, che continua a non rivolgerle la parola. I battibecchi tra i due proseguono per il resto della settimana.

Venerdì sera la tensione esplode davanti all’abitazione di Suzan, dove Nebahat si presenta ubriaca e furiosa insieme ad Ayla: ne nasce uno scontro violento. Akif tenta di sedare la lite e, più tardi, confessa a Suzan di avere ormai consegnato alla moglie le carte del divorzio. Ancora scossa, Nebahat viene riportata a casa da Ayla e racconta a Doruk di temere una vita senza Akif; il figlio le promette che non la lascerà.

Akif, intanto, si muove anche fuori dalle mura domestiche. Sabato approfitta della vicenda per strappare a Harika la promessa di comportarsi meglio, mentre Resul riceve una visita inaspettata e devastante della polizia finanziaria, senza sapere che è stata orchestrata proprio da Akif.

L’asta di beneficenza e i nuovi intrecci a scuola

Lunedì arriva l’annuncio del preside: un’asta di beneficenza servirà a finanziare la biblioteca di un istituto gemellato, e durante il laboratorio d’arte gli studenti dovranno preparare gli oggetti da mettere in vendita. Sui banchi si muove anche Ozge, interessata a Doruk, che cerca di allontanarlo da Asiye.

A metà settimana la classe va al bowling, dove l’aria si fa subito pesante. Ayla si adopera per dividere Berk e Aybike, assegnandoli a due squadre differenti, mentre Tolga prende in giro Ogulcan spalmandogli della crema sotto le suole, così da farlo cadere sulla pista. Lo stesso Tolga prova anche a provocare Omer, ma gli uomini di Ahmet, il proprietario della sala, lo bloccano e lo intimidano: avevano riconosciuto il ragazzo dalla sera precedente e scelgono di schierarsi in sua difesa.

Convinto che Asiye provi ancora qualcosa per lui, Doruk si presenta all’asta con un pinguino ornato da una bandierina d’amore: tra Suzan e Nebahat scatta una sfida folle e l’oggetto viene battuto per quindicimila lire. Il giorno prima era passato da casa della ragazza per riportarle delle tempere lasciate a scuola, accorgendosi che il pinguino regalato in precedenza non era finito nella spazzatura. Intanto Asiye mostra ad Aybike le scarpe che il fratello le ha appena regalato.

Sabato Doruk ci riprova e cerca in ogni modo di riavvicinarsi ad Asiye, che passa dalla diffidenza a piccoli gesti affettuosi. Durante la pausa, una lite accesa tra Emir e Dora degenera in un’umiliazione davanti a tutti: Omer si schiera dalla parte della ragazza e la convince a mettere fine a quella relazione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI