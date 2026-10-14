Dopo un decennio, Leroy Jethro Gibbs e Tony DiNozzo tornano a trovarsi nella stessa scena. L’appuntamento è fissato per il 20 ottobre su CBS, nell’episodio di NCIS: Origins in cui Mark Harmon e Michael Weatherly recitano di nuovo insieme.

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L’incontro al quartier generale

Nella premiere della terza stagione di NCIS: Origins Gibbs viene colpito da assalitori non identificati, e quella ferita lo riporta indietro. Nella puntata del 20 ottobre si presenta al quartier generale di Washington per chiedere una mano al nuovo direttore, Tony DiNozzo. Il titolo dell’episodio è Return of the Mack. Secondo la ricostruzione, il responsabile della sparatoria avrebbe detto che uno era andato giù e ne restava un altro da fare, convinto di aver ucciso Gibbs.

Il ritorno di Weatherly nella serie madre era stato annunciato in estate ed è arrivato con la premiere della stagione 24, il 6 ottobre. Le nuove puntate di NCIS: Origins vanno in onda il martedì alle 22:00 ET/PT su CBS e in streaming su Paramount+.

La caccia ai fantasmi del passato

Harmon è impegnato in un arco narrativo che copre l’intera stagione. Il produttore esecutivo e showrunner David J. North ha spiegato così cosa vedremo:

Quando vediamo Gibbs per la prima volta nella premiere di stagione è ancora in Alaska con il suo fidato cane da soccorso, ma presto scopre che la pace trovata lì non sarà facile da mantenere. I fantasmi del passato lo stanno raggiungendo, e potrebbe bastare a farlo uscire dalla pensione. Nel corso della stagione scopriremo che ciò che accade nel presente è legato direttamente a eventi dei suoi giorni a Camp Pendleton negli anni Novanta.

Sulla possibilità di rivedere altri volti storici del franchise dentro questo mistero o in eventuali crossover, North non si è sbilanciato più di tanto:

Direi che è una possibilità concreta…

La serie racconta il giovane Gibbs, interpretato da Austin Stowell, nei primi anni Novanta, prima degli eventi di NCIS, e ha in Harmon la voce narrante. Nel cast ci sono anche Kyle Schmid, Mariel Molino, Tyla Abercrumbie, Diany Rodriguez e Caleb Foote. Tra i produttori esecutivi della terza stagione figurano North, Mark Harmon, Sean Harmon, Michele Greco ed Eric Christian Olsen, per una produzione CBS Studios.

Dieci anni dopo Family First

L’ultima volta che Harmon e Weatherly si sono trovati davanti alla stessa macchina da presa risale al finale della tredicesima stagione, l’episodio intitolato Family First, andato in onda il 17 maggio 2016, quando DiNozzo lasciò l’agenzia dopo aver scoperto di avere una figlia, Tali, avuta con Ziva. Entrambi gli attori erano nel cast fin dall’inizio, compresi i due episodi di JAG che hanno fatto da pilota alla serie, quando la squadra era composta soltanto da Gibbs e Tony.

Harmon ha vestito i panni di Gibbs per 19 stagioni prima di uscire di scena nel 2021, restando poi come voce fuori campo di NCIS: Origins fino a questo ritorno davanti alla telecamera. La premiere della terza stagione, andata in onda martedì 6 ottobre alle 22:00 ET, ha raccolto una media di 4,39 milioni di spettatori, il 20% in più rispetto al debutto dell’anno precedente secondo i dati diffusi da CBS.

Chi segue il franchise da più di vent’anni ritrova così la coppia da cui tutto era partito, con gli stessi due uomini di allora calati in due tempi diversi della stessa storia. In Italia NCIS: Origins si segue tra Rai e Paramount+, dove l’attesa per la reunion del 20 ottobre conta quanto la trama.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI