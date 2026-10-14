Dal 19 al 24 ottobre 2026 Forbidden Fruit torna su Canale 5 con le tensioni tra Sahika ed Ender e il piano per smascherare Cansu. Come sempre il daytime va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e nel fine settimana alle 15:30.

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Ender prova a isolare Sahika

Lunedì 19 ottobre Ender cerca di convincere Hasan Ali a stringere un’alleanza con lei contro Sahika, convinta che la donna, da quando è sua moglie, si sia montata la testa. L’uomo non si fida e teme un tradimento all’interno della sua cerchia: è ancora Ender a indicargli Mahmut come il nome su cui tenere gli occhi aperti. La giornata si chiude con un invito a cena per Çagatay e Yildiz, organizzato per festeggiare il passaggio di Çagatay nell’azienda.

Martedì 20 ottobre Hasan Ali e Sedai mettono a punto una macchinazione: far credere a Sahika che le indagini riguardino proprio Mahmut. Lei ci casca e lo convoca per sapere se ha intenzione di tradirla; Mahmut, spiazzato, nega. Nessuno dei due immagina che Sedai stia registrando tutto, e così il traditore viene individuato. Ender, intanto, invita di nuovo a cena Yildiz e Çagatay, sperando in un’alleanza con lui, ormai diventato socio della holding.

L’annuncio che spiazza la cena

Mercoledì 21 ottobre Sahika non ha intenzione di lasciare Çagatay solo con Ender e decide di raggiungerlo alla cena a casa sua, insieme a Hasan Ali, per impedirle di influenzarlo a proprio vantaggio. Appena arrivati, però, è lei a spiazzare tutti: davanti ai presenti annuncia che lei e Hasan Ali vogliono un bambino. Lui prova a far passare la cosa per uno scherzo, ma Sahika insiste e lo sgomento generale diventa palpabile. Nelle stesse ore ottiene da Nermin che a Zehra vengano somministrati di nascosto dei medicinali per una depressione mai accertata.

La trappola per Cansu

Giovedì 22 ottobre Sahika prova a riconquistare Hasan Ali e si fa immortalare accanto a Halit Can. Çagatay, Emir e Caner concentrano invece l’attenzione su Cansu e studiano il modo di smascherarla: Çagatay inscena una lite con Yildiz e poi, fingendosi ubriaco, attira la donna in hotel. Quando lei cade nella trappola, le fa capire di aver capito il suo inganno.

Venerdì 23 ottobre Yildiz li sorprende insieme e, convinta di essere stata tradita, lascia la casa portando con sé Halit Can e Asuman.

Sabato 24 ottobre si scopre che l’incontro in hotel faceva parte del piano architettato da Caner ed Emir. È Feride a mettere Hasan Ali al corrente del presunto tradimento, e il padre non usa mezzi termini con il figlio. Çagatay si difende e chiarisce come sono andate le cose, raccontando la trappola tesa a Cansu. Poi è Sahika a svelare a Hasan Ali che Cansu gli ha sempre nascosto chi è davvero. Quando il suo nome salta fuori, la donna punta il dito su Ender e Sahika, senza che nessuno le dia retta: il suo posto nella villa non c’è più e se ne va meditando vendetta. Sul finale, Sahika sfrutta il senso di colpa che tormenta Zehra e la fragilità in cui è piombata per legarla sempre di più a sé.

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L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI