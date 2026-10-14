Amazon ha ordinato Bella from Barneys, nuova serie drama costruita intorno alla rinascita di Barneys New York. Il progetto porta la firma di Josh Schwartz e Stephanie Savage, i creatori di Gossip Girl, e arriverà in esclusiva su Prime Video.

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Una commessa che diventa personal shopper

La protagonista è Bella Baldwin, cresciuta fuori Manhattan con un occhio naturale per lo stile, che riesce a farsi assumere nel retrobottega della rinata Barneys New York. Da lì cambia tutto: parlando riesce a farsi affidare la cliente più nota e temuta del negozio, una socialite dalla fama ingombrante, e si ritrova personal shopper in un ambiente fatto di moda e di segreti di famiglia. Intorno a lei si muove anche l’erede che sta lottando per salvare l’azienda di casa.

Chi c’è dietro la serie

Schwartz e Savage ricoprono il doppio ruolo di showrunner ed executive producer. Il titolo nasce all’interno del primo accordo di esclusiva tra Fake Empire e Amazon MGM Studios, inserendosi nel percorso di collaborazione che lega i due autori alla piattaforma.

Alla produzione esecutiva siedono anche Susan Rovner per Aha Studios e Rachel Kaplan per Absecon Entertainment. Seguono il progetto anche Corey Salter, Colin Smeeton e Matthew Gross, per Authentic Studios, la struttura produttiva di Authentic Brands Group, società proprietaria del marchio Barneys.

“Barneys was more than a store; it was a New York institution, a cultural touchstone, and a world unto itself.”

Così Schwartz e Savage hanno commentato la possibilità di dare forma a un universo narrativo attorno al grande magazzino, aggiungendo di essere felici di proseguire il rapporto con Amazon. Dallo stesso fronte arriva anche la lettura di Peter Friedlander, responsabile globale della televisione per Amazon MGM Studios, secondo cui la serie riporta in vita un’istituzione della moda che alla sua chiusura era stata rimpianta sul serio.

“At Authentic, our brands are stories, and Bella from Barneys shows what’s possible when iconic IP meets world-class storytelling.”

È il ragionamento di Corey Salter, amministratore delegato dell’area intrattenimento di Authentic, che vede in Schwartz e Savage gli interpreti giusti per raccontare un marchio dalla storia lunga.

Un’istituzione di New York, dal 1923 a oggi

Barneys New York ha aperto nel 1923 ed è stato per decenni un punto di riferimento del lusso cittadino. Dopo l’acquisizione da parte di Authentic Brands Group, nel 2019, i negozi fisici hanno chiuso, ma il nome è rimasto attivo come marchio, soprattutto grazie alla partnership con Saks Fifth Avenue e a una linea di bellezza propria. Nel 2024, un pop-up ha riportato l’insegna nel quartiere di Soho.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI