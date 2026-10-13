Report tornerà su Rai3 domenica 8 novembre 2026, in prima serata, con una conduzione rinnovata: Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi prendono il posto di Sigfrido Ranucci, allontanato dal programma. Il primo promo della stagione è già online.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il promo e la data dell’8 novembre

Il filmato che apre la nuova stagione mostra una squadra immobile: i giornalisti del programma d’inchiesta di Rai3 restano in piedi, nessuno pronuncia una parola, lo sguardo è puntato dritto sull’obiettivo. In prima fila, insieme ai colleghi, ci sono Di Pasquale e Piervincenzi.

A fare da colonna sonora è Me cago en el amor di Tonino Carotone, il brano che si riconosce dall’attacco “È un mondo difficile”. La scena si chiude con la scritta “Prossimamente. Rai3”, mentre sui profili social della trasmissione la conferma della data arriva con un annuncio diretto:

Torna #Report: la squadra vi dà appuntamento l’8 novembre, in prima serata, su #Rai3.

Dietro il video c’è un gruppo di lavoro definito in ogni dettaglio. Regia e ideazione portano la firma di Claudio Del Signore, affiancato da Ilaria Proietti nell’ideazione; la fotografia è di Alfredo Farina, alla macchina c’è Cristiano Forti, assistente alla regia Pierpaolo Pepe. Completano i crediti la produttrice esecutiva Elisa Bruno, il capo progetto Paola Bisogni e le curatrici Eva Georganopoulou e Alessia Pegalaggi.

Il debutto di Di Pasquale e Piervincenzi

Quella dell’8 novembre sarà la prima puntata affidata alla nuova coppia, chiamata a guidare la trasmissione dopo la sostituzione di Ranucci. Per il programma d’inchiesta di Rai3 si tratta della trentesima stagione, che si annuncia diversa anche sul piano visivo: con un nuovo studio si parla anche di un possibile restyling del logo.

La scelta dei due conduttori è arrivata al termine di un percorso tutt’altro che lineare. In un primo momento la Rai aveva individuato Giulia Presutti come possibile erede di Ranucci, affiancandole Piervincenzi, ma la nomina ha incontrato la forte opposizione di una parte della redazione, contraria al cambio di conduzione deciso dai vertici. La giornalista ha allora scelto di fare un passo indietro, con una lettera al direttore Paolo Corsini in cui spiegava di voler contribuire alla trasmissione in cui era cresciuta professionalmente. Oggi è uno dei volti di Mi manda Rai Tre.

Sul nuovo assetto Ranucci non ha nascosto la propria posizione. Su Di Pasquale il giudizio è pienamente positivo:

Sono molto felice per Di Pasquale, sarebbe stata anche la mia scelta

Più duro, invece, il commento sulla collega:

Mediocre, deve ancora crescere

Il ricorso di Ranucci al tribunale del lavoro

Il ritorno in onda si intreccia con una partita giudiziaria. I legali di Ranucci hanno depositato al Tribunale del Lavoro di Roma un ricorso d’urgenza, chiedendo che la Rai sia costretta a ritirare il provvedimento con cui, il 28 agosto 2026, il conduttore è stato allontanato dalla conduzione.

La richiesta non si ferma alla revoca. I giuslavoristi vogliono che la magistratura ordini di riassegnare a Ranucci, e subito, le mansioni che svolgeva in precedenza: la reintegrazione, secondo i legali, deve arrivare prima del debutto della nuova stagione, fissato per l’8 novembre. Il futuro della trasmissione resta legato all’esito del verdetto dei giudici del lavoro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI