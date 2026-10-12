Sylvester Stallone sarà presente in due episodi e mezzo di Frisco King, lo spin-off di Tulsa King che Paramount+ costruisce attorno a Samuel L. Jackson, e il suo Dwight Manfredi non si limiterà dunque a passare il testimone. A confermarlo è stato l’attore stesso.

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Un ritorno più lungo del previsto

In molti davano per scontata una comparsata simbolica, giusto il tempo di consegnare le chiavi del regno. Interrogato direttamente sulla possibilità di rivedere Dwight nella nuova serie, Stallone ha risposto così:

“Sono in due episodi e mezzo”.

Non è stato precisato quali episodi lo vedranno protagonista, ma la sua presenza non si esaurirà in una singola apparizione: avrà modo di incrociare Jackson mentre il suo personaggio muove i primi passi. L’attore interpreta Russell Lee Washington Jr., figura già introdotta in Tulsa King prima di guadagnarsi una serie propria, che allarga l’universo criminale firmato da Taylor Sheridan oltre i confini di Oklahoma e New York.

Secondo quanto si sa della trama, Washington Jr. è un sicario della malavita newyorkese che, dopo aver rifiutato l’incarico di eliminare Manfredi, decide di ricominciare da capo e mettere in piedi una nuova attività. Il suo gruppo nasce da zero: tra i primi nomi c’è Teddy, un brillante studente che ha abbandonato il college, interpretato da Asa Germann, e Keith, parcheggiatore d’albergo, a cui dà il volto Kai Caster.

Come Ali e Frazier

Stallone si è soffermato anche su cosa significhi recitare fianco a fianco con un interprete che ha alle spalle mezzo secolo di carriera, scegliendo il paragone di due pugili entrati nella storia:

“Sai, Sam, è come due piloti su macchine identiche che vanno alla stessa velocità. Non ti senti superiore, non hai davanti un principiante o uno alle prime armi. Qui hai uno con cinquant’anni di esperienza, quindi è un po’ come Muhammad Ali e Joe Frazier. Meglio essere in forma, o ti stendono”.

Una serie già girata

La lavorazione della prima stagione si è conclusa da tempo e la produzione è entrata in post-produzione, in vista dell’esordio previsto su Paramount+ nel 2027. Il progetto era stato ordinato dalla piattaforma nel febbraio 2026, dopo una fase di sviluppo in cui portava un altro titolo, NOLA King, prima che il nome venisse cambiato. Tra i produttori esecutivi figurano Sheridan, Stallone, Jackson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman e Keith Cox.

Nel frattempo Tulsa King non si ferma: la quarta stagione arriva il 16 ottobre 2026, con vicende che si svolgeranno in parallelo a quelle di Frisco King. La quinta è già stata rinnovata e vedrà la produzione spostarsi a New York, con Stallone di nuovo nei panni di Dwight.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI