Star Trek: Starfleet Academy si congederà da Paramount+ a marzo 2027. La seconda stagione, che sarà anche l’ultima, arriverà sulla piattaforma con dieci episodi, come annunciato durante il New York Comic Con 2026.

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Marzo 2027, l’ultima tappa della serie

Durante il panel dedicato all’universo di Star Trek, la produzione ha mostrato undici immagini ufficiali e qualche anticipazione sulla trama, oltre a due nomi nuovi per il cast. Sul palco sono saliti Holly Hunter, Sandro Rosta, Bella Shepard, Karim Diané e Robert Picardo, insieme ai produttori esecutivi e co-showrunner Alex Kurtzman e Noga Landau. Chi aspetta il ritorno dei cadetti dovrà pazientare ancora, perché una data precisa non è stata comunicata: Paramount+ ha confermato soltanto il mese, mentre nel Regno Unito gli episodi arriveranno in contemporanea con gli Stati Uniti.

Il percorso della serie si chiude prima del previsto. Il progetto era stato immaginato per seguire l’intero ciclo di formazione dei giovani ufficiali, quattro anni accademici in tutto, e il rinnovo era stato deciso ancora prima che la prima stagione debuttasse. Poi, nel marzo 2026, Paramount+ ha fatto sapere che non si sarebbe andati oltre il secondo anno: quando la decisione è stata resa nota, le riprese erano già terminate. La mobilitazione dei fan, che hanno firmato una petizione per salvare lo show, non ha cambiato l’esito.

Chi entra nel cast: Bill Nighy e Rosemarie DeWitt

Il volto più atteso è quello di Bill Nighy, attore britannico noto per Love Actually, Pirati dei Caraibi e Living, che vestirà i panni di Nyk Ake. È il genitore di Nahla Ake, la cancelliera dell’Accademia interpretata da Holly Hunter: tra i due i rapporti sono interrotti, e il suo arrivo promette di mostrare un lato meno granitico della protagonista. Nyk appartiene ai Lanthaniti, la specie longeva già incontrata nella televisione di Star Trek con Pelia, il personaggio di Carol Kane in Star Trek: Strange New Worlds.

Accanto a lui ci sarà Rosemarie DeWitt, vista in Mad Men, La La Land e The Staircase. Interpreta Laytha Sadal, First Lady di Betazed nonché genitrice di Tarima Sadal (Zoë Steiner) e di Ocam (Romeo Carere). Il suo ingresso porta nella storia una figura che unisce dimensione politica e legami familiari, con possibili ripercussioni sul cammino di Tarima, già alle prese con equilibri sentimentali complicati. Holly Hunter, dal canto suo, interpreterà anche la sorella gemella di Nahla Ake.

Il secondo anno tra missioni, diplomazia e un cadetto misterioso

La sinossi diffusa da Paramount+ racconta il secondo anno di formazione a bordo della USS Athena. Le convinzioni dei giovani su leadership, amicizia, relazioni e moralità verranno messe alla prova, tra rivalità che crescono, trattative diplomatiche dall’esito incerto e un torneo molto competitivo che coinvolgerà tutta l’Accademia. Le immagini presentate a New York mostrano i protagonisti sempre più spesso fuori dal campus di San Francisco, impegnati in missioni nello spazio.

A movimentare le cose arriva anche un nuovo cadetto, Keats, interpretato da Ruaridh Aldington e già annunciato al San Diego Comic-Con 2026. La sua presenza solleva interrogativi destinati ad andare oltre le aule scolastiche, anche se il mistero legato alla sua identità non è stato chiarito. Nel cast principale restano Sandro Rosta (Caleb Mir), Karim Diané (Jay-Den Kraag), Bella Shepard (Genesis Lythe), Kerrice Brooks (Sam) e George Hawkins (Darem Reymi), con Robert Picardo che torna nei panni del Dottore olografico, ponte diretto tra i cadetti di oggi e la lunga storia del franchise.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI